von Ulrike Blatter

In letzter Zeit werde ich häufig per Mail zur „Verfolgung“ aufgerufen. Allerdings nicht im Rahmen meiner Krimi-Schreibarbeit. Wir alle wissen ja, dass der Weihnachtsmann heute in gelben Lieferwagen oder in Rostlauben diverser Subunternehmer unterwegs ist. Diese Paketdienstleister ächzen nicht nur unter einem Berg von Sendungen, sondern müssen auch noch jeden Schritt dokumentieren. Und mit jedem Klick auf dem Display des Zustellers flattert mir eine Mail in den Posteingang. Meist klicke ich sie weg, aber kurz vor Weihnachten wurde es spannend: Meine Eltern ziehen demnächst um und der ganze Weihnachtsschmuck liegt inzwischen bei mir, sogar die Krippenfiguren. Aber wie heißt es so schön: Ä Tännsche, please!

Sendung wurde übergeben – und hat jemanden glücklich gemacht

Heute kann man alles bestellen – und so ging ein liebevoll geschmückter Topfweihnachtsbaum auf die Reise. Erfreut registrierte ich: Ihre Bestellung ist auf dem Versandweg. Aber kurz darauf der Schock: Die Zustellung verzögert sich! Oje! Würde der Baum erst zu Silvester kommen? Einige Stunden banger Ungewissheit, bis spätabends die erlösende Meldung kam: Die Sendung ist im Paketverteilzentrum eingetroffen. Das angegebene Zentrum kenne ich. Mit dem Auto ist es von dort fünf Minuten bis zu meinen Eltern, aber ich übte mich in Geduld und wurde in aller Herrgottsfrühe informiert, dass das Bäumchen ins Zustellfahrzeug geladen wurde. Bis zur endgültigen Übergabe dauerte es einige Stunden, aber ein ebenso begeisterter wie gerührter Anruf meiner Mutter wurde begleitet von der Statusmeldung: Die Sendung wurde dem Empfänger übergeben!

500 Kataloge aus Verzweiflung im Garten vergraben

Bei der Nachverfolgung waren meine Gedanken aber nicht nur beim „Tännsche“, sondern auch bei den fleißigen Händen, die es transportierten. Das oben erwähnte Paketverteilzentrum kenne ich deshalb, weil mein Vater dort gearbeitet hat. Er war Zusteller zu Zeiten, als die Pakete noch von Neckermann und Beate Uhse kamen und ein Kollege aus lauter Verzweiflung mal 500 dickleibige Kataloge im eigenen Schrebergarten vergrub. Die Papierqualität war übrigens so hervorragend (vermutlich dank grundwassergiftiger Versiegelung), dass die Kataloge auch noch zwei Jahre später fast wie neu waren. Auch damals war der Dezember der stressigste Monat für die Zusteller und wir waren immer froh, wenn unser Papa ihn gesund überstand.

Es geht nicht nur ums Geld, sondern um Wertschätzung

Heiligabend war es ein wichtiges Ritual, alle Karten zu lesen, die dankbare Kunden ihm zugesteckt hatten. Manchmal war auch Geld im Briefumschlag. Vom Trinkgeld kauften meine Eltern übrigens keinen Alkohol, sondern die Geschenke für uns Kinder. Bis Silvester kamen noch weitere Umschläge, die hochwillkommen waren – nicht nur wegen des Geldes, sondern vor allem wegen der Wertschätzung. Kurz und gut: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Danke zu sagen!