Sechs Kilometer sind es zu Fuß über die Felderwege von Hilzingen nach Barzheim. Dorthin zog es kürzlich eine kleine Delegation der Europäischen Kulturroute Hugenotten- und Waldenserpfad. Auf der Höhe des Brütsch-Hofes mit Blick in den Hegau wurde die letzte Etappe des geschichtsträchtigen Wanderweges offiziell freigegeben. Es geht um eine 1551 Kilometer lange Fluchtroute aus dem 16. Jahrhundert.

Die letzte Lücke ist nun geschlossen

In Frankreich, der Schweiz und in Deutschland haben Vereine die Etappen erschlossen und dabei auch auf bestehende Wanderrouten zurückgegriffen. Die letzte Lücke wurde nun im Thaynger Ortsteil Barzheim geschlossen. Eine Tafel an der Grenze zu Deutschland erklärt die Geschichte des Unrechts. Der Europarat hat den Hugenotten- und Waldenserpfad als Europäische Kulturroute gekennzeichnet. – Ein Akt der Erinnerung an das Leid der Glaubensflüchtlinge.

Der Wanderer auf helblauem Grund ist das Zeichen für den Hugenotten- und Waldenserpfad. | Bild: Trautmann, Gudrun

Im christlichen Glauben vereint sind auch die Pilger aus Frankreich, der Westschweiz, dem Kanton Schaffhausen und dem benachbarten Hegau. Viele haben sich schon früher auf den Weg begeben. Etwa 200 hatten sich in Thayngen eingefunden, um dabei zu sein, wenn der Hugenottenweg vollendet wird. Denn hier gingen im 16. Jahrhundert besonders viele Glaubensflüchtlinge auf ihrem Weg nach Basel oder Frankfurt über die Grenze. Die Stifter und Vereinsmitglieder des Hugenotten- und Waldenserpfades wollen an das Schicksal der reformierten Christen erinnern. Ein Thema, das durch die Kriege in der Welt – besonders in der Ukraine – aktueller nicht sein könnte.

150 Wanderer machten sich von Thayngen aus auf den idyllischen Weg nach Barzheim. Etwa 30 Personen mit Vertretern des europäischen Vereins wanderten aus dem Hegau von Hilzingen aus zum Treffpunkt. Hier enthüllten der Präsident der gemeinnützigen Schweizer Stiftung „Via“, Pierre-André Glauser, und seine deutsche Kollegin, Renate Buchenauer, die Informationstafel. Seit 2011 arbeite man grenzüberschreitend am Hugenotten- und Waldenserpfad, erklärte Buchenauer. Bestehende Wanderrouten dürfen genutzt werden. An markanten Punkten wurden Hinweistafeln zur Geschichte der Glaubensflüchtlinge angebracht.

Renate Buchenauer und Pierre-André Glauser nach der Enthüllung der neuen Tafel mit Erklärungen zum geschichtsträchtigen Hugenotten- und Waldenserpfad. | Bild: Trautmann, Gudrun

Etwa 30 solcher Schilder hat der Pfarrer und Wanderführer Theo Bächtold montiert. Vom katholischen Nordschwarzwald bis nach Barzheim gebe es keine durchgängige Markierung, weil sich hier keine Hugenotten-Kolonien angesiedelt haben, erklärte Renate Buchenauer. Pierre-André Glauser sprach vom „Weg der Vergebung“. Er erinnerte auch an die problematische Rückkehr der Waldenser nach Schaffhausen, wo sie zunächst nicht willkommen waren und drohten in den Wäldern zu verhungern. Erst unter politischem Druck seien sie auf reformierte Kantone verteilt worden.

Der ehemalige Pfarrer Theo Bächtold (vorne rechts) führt eine große Wandergruppe auf dem Hugenottenpfad von Thayngen aus zur Grenze nach Barzheim. | Bild: Trautmann, Gudrun

Die neue Tafel steht am Rande des Landwirtschaftsbetriebes von Rahel Brütsch. Sie hat 20 Kilogramm Mehl verbacken und für den Empfang der Wanderer in Hefezöpfe verwandelt. Zusammen mit Cathrin Gysel bewirtete sie die Gäste ganz biblisch mit Wein und Brot.

Die Ansiedlung der Hugenotten und Waldenser sei aus heutiger Sicht bereichernd, sagte Gemeinderat Rainer Stamm aus Thayngen in seiner kurzen Rede. Mit ihrer Handwerkskunst haben sie die Schweiz vorangebracht, bemerkte auch Rita Famos von der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz in Bern (EKS). „Wir wollen aber nicht vergessen, dass sich die Flüchtlinge jener Zeit auf eine qualvolle und unsichere Reise begeben mussten“, so Rainer Stamm. Es habe viel Gottvertrauen gebraucht, um die Prüfungen dieser Flucht durchzustehen.

Für viele Menschen auf der Flucht wiederhole sich heute dieses Schicksal. Gerade in schwierigen Zeiten brauche es Menschen und Organisationen, die sich für die Verständigung unter Ländern, Religionen und Kulturen einsetzten. Eine, die sich für das Treffen besonders eingesetzt hat, ist die Präsidentin des Hugenotten- und Waldenserwegs Aargau-Zürich-Schaffhausen, Doris Brodbeck. Sie hatte das Zusammentreffen bis ins letzte Detail organisiert.