Ein bisschen Wehmut schwingt schon mit, wenn die Inhaberin der Gottmadinger Marien-Apotheke Ulrike Habel-Belz und ihre Stellvertreterin in der Geschäftsführung, Hannelore Kunkel, die leeren Regale im Verkaufsraum betrachten. Eine Totengräbergeschichte wollen die beiden Frauen trotzdem nicht erzählen. Denn es geht ja weiter. Nur eben nicht in dem geschichtsträchtigen Haus in der Hauptstraße, sondern ein paar hundert Meter weiter in der Bahnhofstraße. Dort liegt die Bahnhofsapotheke, die ebenfalls von Ulrike Habel-Belz betrieben wird. „Hier werden wir unsere Kunden optimal versorgen und begleiten“, verspricht die Chefin. Das gesamte Personal der Marien-Apotheke werde mit in die Bahnhofsapotheke umziehen.

In der Pandemie gehen die Menschen seltener zum Arzt und weniger in die Apotheke

Zwölf Jahre lang hat Ulrike Habel-Belz die Apotheke in der Hauptstraße betrieben. Das Gesicht aber hinter der Ladentheke war Hannelore Kunkel. Seit Wochen hat sie die Kunden auf die Schließung vorbereitet. Die Entscheidung, sich auf einen zentralen Standort in Gottmadingen zu konzentrieren, hat mehrere Ursachen: die Wirtschaftlichkeit, die Konkurrenz durch den Online-Handel und zuletzt auch Umsatzverluste durch den Corona-Lockdown. „Bei der Marien-Aptoheke kommt hinzu, dass der Eingang nicht barrierefrei ist“, erklärt Ulrike Habel-Belz. Das sei für die älteren Kunden zum Teil beschwerlich.

Baden-Württemberg Apothekensterben hält an – Kammer: Versorgung noch gewährleistet Das könnte Sie auch interessieren

Vor 125 Jahren startete die erste Apotheke im ehemaligen Schloss

Mit der Schließung zum Jahresende endet die 125-jährige Geschichte dieses Arzneimittelgeschäftes. Ein bisschen traurig ist auch Stefan Scherbarth. Von 1957 bis 1981 versorgte sein Vater Bruno Scherbarth die Gottmadinger von hier aus mit Medikamenten. 1965 kaufte der Vater das Haus. „Ich kann mich noch gut erinnern, wie Arzneien wie Hustensaft im Haus zusammengemischt und abgepackt wurden“, erzählt Stefan Scherbarth. „Die Marien-Apotheke war lange die einzige Apotheke im Dorf.“ Für die Kinder sei der Beruf des Vaters allerdings eher abschreckend gewesen, weil dieser rund um die Uhr gearbeitet und wenig Zeit für die Familie gehabt habe. Auch nachts und an den Wochenenden hätten die Kunden geklingelt. Erst 2003 wurde das Geschäft modernisiert und größere Schaufenster wurden eingebaut.

Singen Großer Ansturm auf die FFP2-Schutzmasken in den Hegauer Apotheken Das könnte Sie auch interessieren

Digitalisierung ist die neue Herausforderung für Apotheker

Ulrike Habel-Belz will sich mit ihren Beschäftigten in der Bahnhofsapotheke den neuen Herausforderungen stellen. Konkret geht es um die Digitalisierung und den Umgang mit elektronischen Rezepten. Zum Unternehmen gehört auch noch die Ratoldus-Apotheke in Radolfzell.