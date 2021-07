Plagiatsvorwürfe kann man Nina Kunz nicht machen. In diese Falle tappt die junge Autorin sicher nicht. Wenn sie zitiert – und sie zitiert viel in ihrem Erstlingswerk -, dann nennt sie die Urheber der Aussagen. Nina Kunz schreibt nicht ab, sie untermauert ihre Gedanken durch eine Zweitmeinung.

Das erklärt sie am Ende ihrer kurzweiligen Lesung in der Corona-konform bestuhlten Fahr-Kantine: „Wenn ich einen Beleg dafür finde, dass nur eine andere Person meine Gedanken teilt, dann gehe ich davon aus, dass es noch mehr Menschen gibt, die Ähnliches empfinden.“

Damit beantwortet sie die Frage aus dem Publikum, warum sie so viele Zitate verwendet. Diese Antwort erklärt auch den Titel ihres Erstlingswerkes „Ich denk, ich denk zu viel“.

Schon zweimal Kolumnistin des Jahres in der Schweiz

Lesern des Zeitmagazins, der Neuen Zürcher Zeitung oder der Zeit sei Nina Kunz nicht unbekannt, wie Bürgermeister Michael Klinger in seiner Begrüßung den Literaturfreunden erklärt. Die 1993 geborene Zürcherin wurde in der Schweiz 2018 und 2020 zur Kolumnistin des Jahres gewählt. Einige ihrer Kolumnen haben nun Eingang in ihr erstes Buch gefunden, aus dem sie fünf von 30 kurzen Geschichten vorträgt.

Die Einsamkeit in der Pandemie

Während sich die Besucher in der Fahr-Kantine freudig über die erste öffentliche Veranstaltung nach dem Lockdown austauschen, nimmt die junge Autorin hinter dem Mikrofon Platz. Vorsichtig fragt sie, ob sie auch gut zu verstehen sei. Nach einem Jahr sei die Übergangsphase von Zoom-Konferenzen zur echten Begegnung mit Menschen herausfordernd. „Ich habe alleine in meiner Küche geschrieben“, sagt sie.

Nina Kunz regt mit ihren kurzen Geschichten zum Nachdenken an. Sie gibt Einblicke in die Gefühle junger Menschen. | Bild: Trautmann, Gudrun

Über die Beschäftigung mit dem Selbst

Die Einsamkeit wird auch in ihren Texten deutlich. Viele Menschen dürften dieses Phänomen in der Pandemie erlebt haben. Nina Kunz hat analysiert und festgehalten, was sie in der Abschottung vor dem Virus beschäftigt hat. „Ich habe mir selbst beim Denken zugeschaut und mich gefragt: Wie kommt das Hirn mit der Masse an Gedanken klar?“

Sie kommt zu dem Ergebnis, dass das Grübeln keine Probleme löst, sondern neue schafft. Zum Beispiel Schlaflosigkeit. Später philosophiert sie über den Begriff der Normalität, die Vorstellung von Glück oder den „toten Winkel der Selbsteinschätzung“.

Singen Erzählzeit ohne Grenzen startet in der Schweiz und im Hegau: Literatur soll Stellenwert behaupten Das könnte Sie auch interessieren

Besucher der Lesung gehen nachdenklich nach Hause

Etwas ausführlicher beschäftigt sich eine Geschichte über Liebeskummer mit dem Titel „Genüge ich Dir?“ Sie beschreibt die Selbstzweifel und Demütigung einer jungen Frau, die alles tut, um ihrem Partner zu gefallen und am Ende doch per SMS-Kurznachricht abserviert wird.

Nina Kunz präsentiert dem reiferen Publikum Überlegungen einer von Zweifeln und Unbehagen geprägten jungen Generation. – Ein Buch zum Nachdenken.