Weite Umwege, um über die Grenze zu kommen. Der Wohnort ist nur tagsüber zu erreichen. So ergeht es derzeit Pendlern zwischen Gottmadingen, Gailingen und Tengener Stadtteilen in Corona-Zeiten wie diesen. Und die Exklave Büsingen ist zeitweise vom deutschen Heimatland ausgesperrt.

Der Grenzübergang Gottmadingen/Buch ist verbarrakadiert. Er wird normalerweise auch von vielen Pendlern genutzt. Ganz in der Nähe hatte früher Jogi Löw gewohnt. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Gut für den Fußball-Bundestrainer Jogi Löw, dass er nicht mehr wie in den 90-er Jahren in Gottmadingen und Büsingen wohnt. Manches „Dammi“ wäre ihm wohl von den Lippen gegangen, wenn er sich auf den Weg zu den früheren Fußball-Stationen wie ins thurgauische Frauenfeld gemacht hatte. Und sein Handel von extravaganten Krawatten hätte nicht weniger gefloppt.

Löws Wohnung in Zollnähe

Löw wohnte einige Jahre in unmittelbarer Nähe zum Zoll-Übergang Gottmadingen/Buch. Wir hatten mit ihm und seiner früheren Frau Daniela in dessen Garten damals intensiv geplaudert, als er in seiner Funktion als Co-Trainer des VfB Stuttgart den Weg zur großen Karriere startete.

Eine Grenzfahrt als Zeitreise

Der Bundes-Jogi spielte im Grenzdorf Tengen-Wiechs am Randen mit dem FC Schaffhausen gegen den FC Rielasingen zur Eröffnung eines neuen Fußballplatzes. Der hatte einen anderen abgelöst, dessen Auslinie die deutsch-schweizerische Grenze bildete. Angesichts von derzeitigen zahlreichen Hegauer Grenz-Barrikaden wären Fußballspiele im Schlauch kaum noch denkbar. Heute befindet sich dort ein Hundeplatz. Das andere Fußballfeld liegt überwuchert brach. Viel Gras ist über die Vergangenheit gewachsen.

Eine Grenzfahrt durch den Hegau wird somit zu einer Zeitreise. Und die Beton-Barrieren erinnern sogar an das Kriegsende, als Schweizer Zöllner vor dem Stacheldraht unter dem Leitspruch „Halt Schweizer Grenze“ die Flucht von deutschen Soldaten verhinderten.