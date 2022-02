von Ulrike Blatter

Um diese Geschichte zu erzählen, muss ich ein wenig ausholen: Als der liebe Gott die Stoffwechsel-Erkrankung verteilte, muss ich ein paarmal „hier!“ gerufen haben. Wegen meines Diabetes 2 wurde ich an der Uni Tübingen hervorragend betreut. Aus Dankbarkeit habe ich mein Erbgut der Forschung zur Verfügung gestellt. Wenn ich mal den Löffel abgebe (das meine ich durchaus wörtlich), dann sind meine Organe vermutlich sowieso zu nix mehr zu gebrauchen, also besser eine Spende zu Lebzeiten, damit wenigstens die Forschung etwas davon hat. Ergebnis: Ich habe ein Gen für Adipositas und dadurch vermutlich bis zu sieben Kilo zu viel auf den Rippen.

Nicht schlecht gestaunt

Mit meinem Hüftspeck kann ich leben, aber Sorge bereitet mir eine seltene Fettstoffwechselstörung, die weder durch Diät noch durch Sport zu behandeln ist. Medikamente gibt‘s auch (noch) nicht dagegen. Wenn man so etwas weiß, spitzt man die Ohren, wenn es etwas Neues gibt. Wie diesen Pflanzenwirkstoff mit vielversprechenden Studien. Bis jetzt gab es das Zeug nur in den USA. Eine Bloggerin informierte, dass der Hersteller jetzt auch direkt in Deutschland verkaufe. Alles legal und zu einigermaßen vernünftigem Preis. Ich wagte den Versuch. Als die Kapseln kamen, staunte ich nicht schlecht: Statt des erwarteten Wirkstoffs waren lediglich ein paar Pflanzenextrakte deklariert. Wenn ich die drei Monatspackungen mit etwas Joghurt zusammengerührt hätte, wäre knapp der Nährwert meines Morgenmüslis herausgekommen.

Ich wollte reklamieren und stellte fest, dass insgesamt drei Mailadressen existierten, hinter denen ein verschachteltes Netzwerk aus Diätfirmen steckte, die sich alle durch ein fehlendes oder verstecktes Impressum auszeichneten. Von zwei Adressen erhielt ich Fehlermeldungen, erst die dritte antwortete. Da schrieb ein nassforscher Typ unter einem Namen, der genauso falsch ist wie sein Produkt und verwies auf die AGBs. Ich musste grinsen: Widerspruch schreibt man nä(h)mlich nicht mit „ie“.

Dreiste Antwort

Und überhaupt: Liegt hier ein Betrug vor, entfällt jegliche Geschäftsgrundlage und die AGBs müssen mich auch nicht interessieren, ganz abgesehen vom Anspruch auf Schadensersatz. Das schrieb ich dem Nassforschen und ergänzte, dass ich die Pillen nicht zurückschicke, weil sie ein Beweismittel sind und ich mir überlege, sie der Staatsanwaltschaft zu übergeben. Daraufhin schrieb er die wohl ersten ehrlichen Sätze in dieser Ganovenklamotte: „Gut, dass wir auf so Leute wie Sie nicht angewiesen sind. Wir zittern vor Angst!“

Tatsächlich – solche Kunden wie mich brauchen die nicht, es gibt genügend, die es nicht wagen zu wi(e)dersprechen. Die fällige Rechnung wurde umgehend storniert. Die Fitnessbloggerin hat ihren Artikel gelöscht und der Nassforsche hat vermutlich inzwischen mal wieder seinen Namen geändert.