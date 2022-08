von Wolfgang Schreiber

Nicht nur Einheimische, auch Leute, die von weither kommen, schwärmen vom Schaffhauser Wein. Das zeigt sich unter anderem an zahlreichen Expats, die sich bei der Schafuuser Wiiprob Weine aus der Region Schaffhausen einschenken ließen. Als Expats werden Menschen aus dem Ausland bezeichnet, die in ausländischen Unternehmen in der Schweiz als Führungskräfte arbeiten. Die Region in der Nachbarschaft des Hegau nutzt denn auch das Schlagwort Blauburgunderland, um sich als Weingegend zu präsentieren.

Die Schafuuser Wiiprob, die nun zum 26. Mal stattfand und bei der sich 31 Weinbaubetriebe aus der Region rund um die Stadt präsentierten, ist ein Schaufenster der Branche. Die Veranstaltung fand im Kreuzgang des ehemaligen Klosters zu Allerheiligen statt.

Die Aussteller rechneten mit bis zu 2500 Besuchern. Einheimische, die den Wein von hier lieben, sind die Stammgäste. Verständlich, da sie allerorts von Rebhängen umgeben sind. Da will man wissen, was bei den Winzern rundherum wächst und gedeiht.

Blindverkostung durch Fachleute, um den besten Wein der Schweiz zu küren

Auch schweizerische Weinexperten schätzen Schaffhauser Produkte. Am Grand Prix du Vin Suisse 2022 wurden drei Schaffhauser Winzer mit Gold und 14 mit Silber ausgezeichnet. Drei Schaffhauser Weine sind für die Gala des Schweizer Weins nominiert worden. Das freute Beat Hedinger, Direktor und Geschäftsführer von Schaffhauserland Tourismus und des Schaffhauser Weinbauverbandes, besonders. Ende August wird im Wallis eine vergleichende Blindverkostung stattfinden, an der herausragende Fachleute aus der Schweiz und der ganzen Welt teilnehmen. Mal abwarten, ob es die drei nominierten Schaffhauser Weine in die endgültige Siegerliste schaffen.

Es handelt sich dabei um Produkte der Hallauer Kellerei Rimuss und Strada, der Familie H.W. Gysel aus Wilchingen und von Hedinger Weingut und Kellerei aus Wilchingen. Der letztere Betrieb wird übrigens mit einem Rosé im Wallis an den Start gehen, der als bester Rosé der Schweiz nominiert ist.