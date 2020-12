von Sabine Tesche

Es war eine gute Nachricht für den Musikverein Randegg als feststand, dass der Weihnachtsbaumverkauf stattfinden kann. Lediglich der Standort ist von Petersburg nach Randegg an die Grenzlandhalle verlegt worden. Dort ist mehr Platz, wodurch die Abstandsregeln besser eingehalten werden konnten. Die Gemeinde Gottmadingen hat den Verein unterstützt. Günter Speicher, Vorstandssprecher des Musikvereins lobt die Verwaltung, in der er stets einen Ansprechpartner finde bei Fragen zu den Corona-Regeln.

25 Musikkameraden im Einsatz

Bereits um 9 Uhr sind die ersten Interessenten auf dem abgesperrten Schulhof bei der Halle angestanden. Das 25-köprige Team des Musikvereins war ein eingespieltes Team. Während die einen Musiker die Kunden beraten haben, haben ihre Kameraden an zwei anderen Stellen mit der Kettensäge die Stämme der Christbäume vorbereitet. Maria und Albert Brütsch aus Murbach waren voll des Lobes. Sie kommen jedes Jahr, um sich ihren Weihnachtsbaum beim Randegger Musikverein zu holen. Als Service bringen die Musiker die Bäume bis an die Haustüre.

Ein schwieriges Jahr 2020

Das Jahr 2020 war auch für den Randegger Musikverein nicht einfach. Nach der Fasnacht musste er alle Konzerte absagen, auch das Ostertheater und das Brunnenfest. Ausgerechnet diese zwei Veranstaltungen dienen dazu, die Vereinskasse zu füllen. Aufgrund des Ausfalls fehlen den Musikern in diesem Jahr etwa 70 Prozent der sonstigen Einnahmen. Vorstandssprecher Günter Speicher möchte aber nicht klagen: „Wir haben in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet und mit dem kleinen Polster das Jahr gut überstanden. Unsere Vereinsmitglieder sind sehr motiviert. Bis November fanden die Proben im Freien statt, jetzt pausieren wir.“ Eigentlich wollten die Musiker an Heiligabend an vier verschieden Standorten in Zweierbesetzung Weihnachtslieder spielen. Doch auch das mussten sie absagten. Umso mehr freut sie Günter Speicher, dass auch der 13. Weihnachtsbaum-Verkauf ein voller Erfolg gewesen sei.