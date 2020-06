von SK

Ein unbekannter Täter ist am Mittwoch, 3. Juni, gegen 7 Uhr dabei beobachtet worden, wie er im Kreisverkehr an der Osttangente (Zeppelinstraße) zwei Allium-Stauden entwendete und mit dem Fahrrad und den Stauden in Richtung DAK-Gebäude davon fuhr. Das teilt die Polizei mit.

Ein Zeuge beschrieb den Unbekannten wie folgt: 40 bis 50 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, normale Statur, bekleidet mit dunkler Oberbekleidung und Jeans. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Herrenrad mit Gepäcktasche. Personen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gottmadingen, Telefon (07731) 143720, in Verbindung zu setzen.