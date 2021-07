von Ulrike Blatter

Wenn Sie diese Zeilen lesen, sind Sie um einiges schlauer als ich es jetzt bin, während ich diesen Text schreibe. Sie wissen dann nämlich, wer Fußballeuropameister ist. Ganz ehrlich – ich habe kaum Ahnung von diesem Sport. Gelegentlich rufe ich „Abseits!“, wenn sich ein Spieler der Torlinie nähert und hoffe, dass ich richtig getippt habe. Bei meinem Redaktionsschluss standen die Finalisten noch nicht fest, und ich schwanke, wem ich meine Sympathien schenken sollen: Mediterranes Rosso oder Azzurro? Auch beim zweiten Halbfinale ist es schwierig: Dänen und Briten punkten beide mit royaler Unterstützung. Das kleine Dänemark hat die Sympathien des Außenseiters, dabei sind es die Briten, deren Titelbilanz ähnlich verheerend ausfällt, wie die vom European Song Contest. Als Opportunistin werde ich irgendwann gegen Ende der ersten Halbzeit entscheiden, wen ich gut finde – und spätestens beim Elfmeterschießen im Minutentakt meine Meinung ändern. Keine Moral, kein Nationalstolz und kein wie auch immer geartetes Verantwortungsbewusstsein – warum auch? Die UEFA macht ja vor, dass alles möglich ist und Corona nur als Bier existiert. Ok, zugegeben: wenn die Engländer spielen, wird bei uns Ale ausgeschenkt. Ich kenne ein spanisch-italienisches Ehepaar. Mit was prosten die sich wohl zu? Momentan hängt dort die deutsche Fahne am Balkon – um diese Ehe brauche ich mir wohl keine Sorgen zu machen. Den französischen Freund unserer Tochter mussten wir jedoch wirklich trösten. Trotzig outete er sich nach dem Ausscheiden der Franzosen als Fan der belgischen Mannschaft (immerhin auf dem Papier auf Platz 1 der FIFA) – die sprechen ja auch zum Teil Französisch. Es blieb aber auch ein kurzes Vergnügen.

Insgesamt hatten sowieso fast alle Mannschaften meine Sympathie – wenn ich in der Gruppenphase die Tabellen durchforstete, stieß ich auf so viele Reiseerinnerungen und dachte an Begegnungen und Freundschaften, so dass ich mich aufrichtig über ein Europa freute, dass etwas anderes ist, als nur EU-Bürokratie. Aber es gibt auch eine Kehrseite: Die Bilder jubelnder Fans in vollen Stadien sind eine heftige Provokation für alle Jungen und Junggebliebenen, die endlich mal wieder tanzen wollen. Hoffen wir, dass die EM nicht zum Superspreader-Ereignis wird und Europa mit einem Kater aus dem Fußballtaumel erwacht. Fußballweisheiten für Dummies gelten nämlich auch in Pandemien: Standardsituationen sind immer gefährlich – besonders bei An- und Abreise von Fans und auf der Partymeile. Und: Wir müssen uns Räume schaffen. Nämlich Frei-Räume. Aber durch Impfen und nicht durch gefakte Selbstauskünfte. Mit denen kommt man zwar rein ins Wembley-Stadion – aber nicht raus aus der Pandemie.

