Sie radeln, erwandern Landschaften, erklettern Berge und erobern Gipfel. Die Naturfreunde Gottmadingen bieten Sport, Spaß und Geselligkeit für ganze Familien und machen mit großem Bewegungsdrang vielseitig in der Freizeit mobil. Auch die soziale Komponente genießt einen hohen Stellenwert. Der Verein mit seinen 240 Mitgliedern wollte sein 100-jähriges Bestehen groß feiern. Mehrere Veranstaltungen sollten in diesem Jahr stattfinden. Es war schon alles bestens geplant. Corona machte den Veranstaltungen genauso einen Strich durch die Rechnung, wie die Pandemie und die einhergehenden Verordnungen viele Aktivitäten lahmlegte. Gegen Ende des verflixten Corona-Jahres gab es dann doch noch erfreute, wenn auch durch Masken verdeckte Gesichter bei den Naturfreunden.

Wie das vor den Corona-Beschränkungen entstandende Gruppenbild zeigt, bietet der Verein eine große Vielfalt an Aktivitäten für alle Altersklassen. Bild: Sabine Tesche | Bild: Bittlingmaier, Albert

„Es war für uns mehr als versöhnlich, dass wir gerade noch rechtzeitig vor der erneuten Verschärfung der Corona-Verordnungen als Symbol für unser Jubiläum beim Höhenfreibad eine Sommerlinde pflanzen konnten“, schildert Christian Klopfer, der Vorsitzende der Naturfreunde Gottmadingen. Er zeigte sich begeistert von der Rede, die Gemeinderätin Kirsten Graf als Vertreterin des verhinderten Bürgermeister Michael Klinger gehalten hatte (Erklärtext untenstehend).

Der Stein im Rucksack

„Besonders hart getroffen hat uns, dass wir die große Jubiläumsveranstaltung in der Fahrkantine mit gut 200 geladenen Gästen kurzfristig absagen mussten. Erst ein paar Tage zuvor waren die ersten strengen Kontakt-Beschränkungen verordnet worden“, sagt Günter Hörenberg. Klopfers Vorgänger als Vereinschef und heutiger Pressewart gehört seit vielen Jahren zu den Aktivposten des Vereins. Der Rentner und erprobte hochalpine Kletterer fühlt sich noch topfit. Als er einmal bei einer Wanderung nach Einschätzung seiner Kameraden zu flotten Fußes marschiert war, hatten sie ihm klammheimlich einen schweren Stein in den Rucksack gelegt. „Das habe ich erst am Gipfel bemerkt“, sagt Hörenberg schmunzelnd.

Die Klettergruppe mit dem eifrigen und sportlichen Nachwuchs erfreut sich bei den Naturfreunden Gottmadingen steigender Beliebtheit. | Bild: Naturfreunde Gottmadingen

„Die Vorbereitungen für die Jubiläumsfeierlichkeiten waren immens. Wir wollten auch gerne als besondere Aktion mit Auslobung von Preisen an einem Tag alle Hegauberge erwandern. Zudem hatten wir eine dreitägige Freizeit mit Einbindung der Familien bei unseren Freunden im schweizerischen Amden am Walensee geplant“, erklärt Christian Klopfer. „Wir haben uns entschieden, die Jubiläumsveranstaltungen nicht zu verlegen. Die Vorbereitungen wären nochmals immens gewesen. Und es bleibt ungewiss, wie sich die Pandemie entwickelt“, sagt Hörenberg.

Günter Hörenberg ist seit vielen Jahren stark für die Naturfreunde Gottmadingen engagiert. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Ganz optimistisch planen die Naturfreunde viele Aktivitäten für 2021. „Es wird für alle etwas dabei sein, wie für Familien, Kinder, Jugendliche und Senioren – Nordic Walking, Wandern, Bergklettern, Radtouren, Wintersport und vieles mehr“, blickt Klopfer voraus. Immer größere Beliebtheit erfreue sich die Jugendklettergruppe, die in Hallen übe.

Das Wanderglück ist auf dem Berg auf Höhe des Gletschers perfekt. | Bild: Naturfreunde Gottmadingen

„Unsere Ortsgruppe versteht sich als Gemeinschaft, die allen interessierten Naturfreunden mit einem vielfältigen Spektrum an Angeboten ein Stück Heimat sein soll, unabhängig von Alter und sozialer Herkunft“, beschreibt Klopfer. Der Verein erweitere ständig sein Angebot für Familien, Jugendliche und Kinder. Zudem gebe es Umweltaktionen.

Mit Spaß und großem Zusammenhalt erklimmt diese Klettergruppe der Naturfreunde die Berge. | Bild: Naturfreunde Gottmadingen

„Unsere Aktivitäten stehen und fallen auch mit den Wanderführern und Trainern. Derzeit haben wir sieben. Ihre Ausbildung entspricht den anerkannten Standards, wie sie die Alpenvereine aufweisen“, sagt Klopfer. Der Verein sei auf der Suche nach weiteren Trainern und übernehme die Kosten der Ausbildung.

Einen ganzen Tag wandern

Unter dem Motto „Soweit die Füße tragen“ soll eine ungewöhnliche Tageswanderung belebt werden. „Dabei geht es darum, eine möglichst weite Strecke ohne scharfes Tempo zurückzulegen. Bei der ersten Aktion schafften wir gut 30 bis 35 Kilometer von Gottmadingen nach Immendingen. Bei nachfolgenden Wanderungen gingt es mit dem etwa gleichen Pensum mitten in den Schwarzwald hinein. Niemand war total erschöpft, zumal es zurück bequem mit dem Zug ging. Auch Einkehrgelegenheiten ließen wir nicht aus. Die Füße brannten erst am nächsten Tag“, erinnert sich Klopfer.

Vorsitzender Christian Klopfer freut sich über einen stetigen Zuwachs an Mitgliedern. | Bild: Naturfreunde Gottmadingen

„Die Naturfreunde sind ein sozialer und ökologischer Freizeitverband und für mich somit ein Stück Heimat und Familie“, betont Vereinsmitglied Markus Zähringer in der aufwendig gestalteten Festschrift. Darin würdigt auch Bürgermeister Klinger das vielfältige Engagement der Naturfreunde.

Weitere Informationen zum Verein:

http://www.naturfreunde-gottmadingen.de

Bürgermeister-Stellvertreterin Kirsten Graf zollt dem Verein viel Lob. | Bild: SK