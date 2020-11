Bernhard Widmann ist der neue Chef an der Spitze der Arbeitnehmervertretung von Constellium. Als Betriebsratsvorsitzender der Aluminium-Werke in Singen, Gottmadingen und Dahenfeld bei Neckarsulm tritt er nicht nur in die übergroßen Fußstapfen von Heinrich Holl; zum Amtsantritt serviert ihm auch noch die Corona-Pandemie erschwerte Bedingungen. Als er zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt wurde, konnte er noch nicht ahnen, dass er sich mit der Umsetzung von Abstands- und Hygienebestimmungen rumschlagen müsste. Doch die Bekämpfung des neuartigen Virus‘ beschäftigt nicht nur die Gesundheitsämter, sondern auch die Beschäftigten in der Industrie.

Widmann hatte auch keine Vorstellung davon, wie eine Vollbremsung des zuvor florierenden Automotive-Bereiches in Gottmadingen zu managen wäre. All das hat er nun neben der Übergabe zusammen mit seinem Vorgänger Heinrich Holl und den 18 Betriebsratskollegen gelernt.

Lange bei der Alu-Singen und doch Quereinsteiger im Betriebsrat

In 34 Jahren bei der Firma hat Bernhard Widmann vom einfachen Gehilfen bis zur Ingenieurstätigkeit alles gemacht. „Ich bin zwar kein Ingenieur, habe aber als Industriemeister die Prozesse für die Warmwalze gelenkt“, erzählt er. „Bei den Verhandlungen war ich immer dabei.“ Durch die langjährige Erfahrung sei wohl die Wahl an die Spitze des Betriebsrates auf ihn gefallen, obwohl er als Quereinsteiger in die Arbeitnehmervertretung kam.

24 Jahre hat Heinrich Holl (rechts) die Aluminianer an der Spitze des Betriebsrates vertreten. Jetzt geht er in den Ruhestand und übergibt das Amt an seinen Nachfolger Bernd Widmann. | Bild: Tesche, Sabine

Corona erschwert den Stabwechsel

Seit Juli 2020 ist Widmann für die Betriebsratsarbeit von seiner bisherigen Arbeit freigestellt. Es ist die Zeit der Übergabe. Der Einstieg in die neue Aufgabe war jedoch alles andere als sanft. Grund ist die Corona-Pandemie. Schon im ersten Lockdown im Frühjahr wurde das Werk in Gottmadingen aus voller Fahrt zum Stillstand gebracht. In Gottmadingen arbeiteten zu Beginn des Jahres 702 Beschäftigte im Bereich Automotive. Im Gegensatz zum Stammwerk in Singen, wo Rohmaterial gewalzt und gepresst wird, handelt es sich in Gottmadingen um eine Form der Veredelung für die Automobilindustrie. Stoßdämpfer und Seitenaufprallschutz werden hier gefertigt. Doch zu Beginn der Pandemie stand dieser Industriezweig still und mit ihm auch die Zulieferung.

In Gottmadingen und Singen hat Constellium in Folge der Pandemie rund 80 Beschäftigte weniger

„Zusammen mit der Geschäftsführung haben wir Kurzarbeit beantragt“, sagt Widmann. „Unser Ziel war es, so viele Mitarbeiter wie möglich an Bord zu halten, auch die Leiharbeiter.“ Das sei jedoch nicht ganz gelungen. Zwischenzeitlich sei die Mannschaft um 39 Mitarbeiter geschrumpft. Nachdem die Autobranche aber wieder an Fahrt gewinne, könnten einige Leiharbeiter wieder zurückgeholt werden. „Ende September waren in Gottmadingen wieder 663 Mitarbeiter in Lohn und Brot“, berichtet Widmann. Langsam habe sich die Auftragslage im Automotiv-Sektor wieder erholt.

Kurzarbeit und Tarifvertrag haben den Stillstand für Mitarbeiter erträglich gemacht

Da Constellium Mitglied im Metall-Tarifvertrag ist, seien die finanziellen Einbußen durch Kurzarbeit für die Beschäftigten erträglich gewesen. „Unter 80 Prozent konnte keiner fallen“, weiß Widmann. „Die Leute haben Geld verloren, aber nicht so viel.“ Auch am Standort Singen hat die Corona-Pandemie Spuren hinterlassen. Hier sank die Zahl der Mitarbeiter von 1418 um 48 Beschäftigte auf aktuell 1370. „Es war einfach nicht genug Arbeit da“, bedauert Widmann die Entwicklung.

Kleine Abteilungsversammlungen sollen den Zusammenhalt fördern

Seit Ende Oktober versucht der Betriebsrat die Belegschaft in Abteilungsversammlungen mit jeweils maximal 20 Personen über veränderte Abläufe zu informieren. Es geht um das Hygienekonzept zur Einhaltung der Corona-Verordnung. Zusammen mit der Geschäftsleitung und Sicherheitsbeauftragten habe man alle Arbeitsplätze unter diesem speziellen Aspekt neu bewertet. Es gebe nur wenige Arbeitsplätze, an denen der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden könne. „Dort müssen die Mitarbeiter mit Masken arbeiten“, sagt Widmann. „Wir müssen vermeiden, dass die Leute krank werden, sonst haben wir womöglich nicht mehr genug Personal.“

Es gebe Signale aus der Branche, dass es wieder aufwärts gehe. Das will der Betriebsrat in den Abteilungsversammlungen auch vermitteln. Der Austausch sei auch wichtig für die Moral. Wenn die Mitarbeiter das Gefühl hätten, dass sie außer zu arbeiten fast nichts mehr dürfen, drücke das auf die Stimmung. „Wenn wir mit den Leuten nicht mehr reden können, wird‘s schwierig“, ist Bernhard Widmann überzeugt. Auch deshalb gibt es die Versammlungen.

