von Ulrike Blatter

Selten wurde eine Kolumne sehnlicher erwartet als diese. Nämlich in der Redaktion. Ich bin diesmal sehr spät dran und das Wort Redaktionsschluss ist mir normalerweise heilig. Aber was ist schon normal? Sich jede Woche einfach so ein Thema aus dem Ärmel zu schütteln, ist es jedenfalls nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass ich wegen sommerlicher Temperaturen meist ärmellos unterwegs bin, meine Themen trage ich im Kopf herum. Bei den Nachrichten der vergangenen Tage bin ich zwar aus dem Kopfschütteln nicht rausgekommen, aber trotzdem ist nichts auf dem Papier gelandet.

Von wegen Sommerloch, das man mit lustigen Bodenseekrokodilen füllen könnte – neben der Katastrophe in Afghanistan haben wir ja auch noch Wahlkampf. Themen gäbe es also zur Genüge, aber irgendwie kann ich mich nicht konzentrieren. Liegt es am Wechsel von frühherbstlichem Wetter und tropischer Schwüle? Ich weiß es nicht, aber ein Tapetenwechsel schadet ja nie.

Wandern, Waldbaden – oder doch Waldbeeren suchen?

Also fuhren wir in den Schwarzwald, um ein bisschen im Wald zu baden (früher nannte man es wandern, aber man geht ja mit der Zeit). Sicherheitshalber packten wir Eimer und Beerenstriegel ein, man weiß ja nie. Um es kurz zu machen: Die Wanderstrecke blieb überschaubar, denn Dauerregen im Wechsel mit tropischen Temperaturen, beschert uns 2021 endlich mal wieder ein tolles Blaubeerjahr.

Die beste Konzentrationsübung: Beeren pflücken

Dort, wo wir in Dürresommern quasi mit der Lupe Früchte in Rosinengröße suchten, bogen sich nun die Sträucher. „Es gibt keine bessere Konzentrationsübung, als Blaubeeren zu pflücken“, erklärte mein Mann und begann, mit dem Beerenstriegel die Sträucher durchzukämmen. Ich musste mich um den Hund kümmern. Als der schließlich im Schatten, auf weiche Moospolster gebettet, selig schlief, machte ich mich auch endlich ans Pflücken.

Ernährung Dessert ohne schlechtes Gewissen: Beeren sind nicht nur im Sommer der perfekte Nachtisch. So gesund sind Himbeere, Holunder und Co Das könnte Sie auch interessieren

Aus meiner Kindheit kenne ich nur die Methode, die Beeren von Hand abzuzupfen. Auch heute noch tue ich mich schwer mit dem Kamm. Als der Boden meines Eimers endlich bedeckt war, sahen meine Hände aus, als hätte ich die Queen ermordet und die ganze restliche blaublütige Verwandtschaft mit dazu. Aber der Striegel hatte längst eine andere Verwendung gefunden: Er war gut gefüllt mit Pfifferlingen.

Meinung Mehr Müll als Pfifferlinge im Wald: Wenn die Pilzsuche zur unerwarteten Umweltaktion wird von Juliane Schlichter Das könnte Sie auch interessieren

Und zu den Heidelbeeren gesellten sich ganze Hände voll mit Waldhimbeeren. „Du bist echt unkonzentriert“, stellte mein Mann fest, der sortenreine Blaubeeren sammelte. Ich beneide ihn. Er sollte diese Kolumne schreiben, denn er kann sich viel besser konzentrieren als ich. So kochten wir aus den unfokussierten Sammelergebnissen Waldbeermarmelade und aßen Nudeln mit Pfifferlingen. Auch nicht schlecht.

Aber ich bekomme eine zweite Chance: Wir fahren noch einmal zum Blaubeersammeln. Mal sehen, vielleicht finde ich ja diesmal Steinpilze.