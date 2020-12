Die Bietinger Ministranten freuen sich über den Zugang des neuen Ministranten Robin Mayer. Seit seiner Kommunion im Sommer hat er gelernt und geübt, was für seinen Dienst am Altar wichtig ist. In einem feierlichen Adventsgottesdienst erhielt er zum ersten Mal die begehrte Plakette von Pfarrer Jörg Waldvogel, der sich über den Mini-Zuwachs sehr freute. Nachdem Robin vor der versammelten Gemeinde das Versprechen abgab, seinen Dienst treu und gewissenhaft zu verrichten, wurden er zu einem vollwertigen Mitglied der Bietinger Ministranten. Die anwesenden Gottesdienstbesucher schenkten dem Neuen einen herzlichen Applaus.

Die komplette Ministrantenschar besteht nunmehr aus 22 Messdienern. Nach neun Jahren Dienst am Altar wurde Lea Harder dankend verabschiedet. Leider konnte das traditionelle Pizza-Essen im Clubheim Bietingen aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden. Bild: Seelsorgeeinheit