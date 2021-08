Gerd Schuhmacher ist einige Störungen gewöhnt, wie er sagt. Seit Vodafone das Kabelfernsehen übernommen habe, vergehe kein Tag ohne Beeinträchtigungen. Mal sei das Bild verhackt, mal der Ton gestört. Dass er eine Woche lang nicht fernsehen kann, sei allerdings neu. Sein Fernseher sage ihm, dass kein Sender erkannt wird. Und im Radio höre er nur Rauschen. Konzernsprecher Volker Petendorf erklärt auf SÜDKURIER-Nachfrage, woran das liegt: „Ursache ist ein Anbindungsfehler auf der lokalen Zufuhrstrecke, über den diese 40 Haushalte an unser Kabelnetz angeschlossen sind.“ Deshalb komme es in einem sehr kleinen Bereich der Friedhofstraße, Oderstraße und Danziger Straße seit dem 19. August zu einer Störung. Eine Besserung kündigt der Konzernsprecher für Ende der Woche an: Dann soll ein neuer Verteilerpunkt gesetzt sein.

Das dauert: Erst Gespräche mit der Stadt, dann Tiefbauarbeiten

Ein sogenannter Anbindungsfehler ist die Ursache für das Schwarzsehen einiger Gottmadinger. Bei Bauarbeiten auf einem privaten Grundstück habe ein Anwohner ein Bauteil beziehungsweise Netzelement des Vodafone-Kabelnetzes beschädigt oder entfernt. „Dieser Abzweiger muss nun komplett neu errichtet werden“, erklärt Petendorf. Der Standort werde aktuell mit der Stadt abgestimmt, dann sind Tiefbauarbeiten nötig. „Die eigentlichen Arbeiten werden aktuell so gründlich vorbereitet, dass sie in Kürze durchgeführt werden können – ohne die oft üblichen tage- und wochenlange Baugruben“, versichert der Sprecher.

Schon seit Bekanntwerden der Störung seien Techniker mit der Reparatur beschäftigt. Dass es dennoch einige Tage dauert, bis rund 40 Haushalte wieder fernsehen können, bedaure der Konzern: „Wir setzen alles Menschenmögliche daran, dass die betroffenen Kunden schnellstmöglich wieder das Kabel TV nutzen können.“ Für Gerd Schuhmacher ist das ein kleiner Trost: Jetzt wisse er wenigstens, woran es liegt. Denn online habe man ihm nach zahlreichen Klicks nur geraten, das Kabel zu überprüfen. Und an dem liegt es offenbar nicht.