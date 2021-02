Stattlich thront die denkmalgeschützte Villa Graf an der Mündung der Randegger Straße in die Gottmadinger Hauptstraße. Mit seiner gelben Fassade ist das Haus ein echter Hingucker. Dazu gehört ein großes Gelände, das den früheren Eigentümern als Park diente. Das Grün ist verschwunden. Dafür sind auf dem Gelände zwei große Neubaukomplexe mit insgesamt 44 Wohneinheiten mit zwei bis vier Zimmern und Aufzügen entstanden. An den Park erinnert nur noch der Name. Immerhin bekommen die Erdgeschosswohnungen einen kleinen Gartenanteil. Das Grundstück ist ein Beispiel für innerörtliche Verdichtung, wie die Gemeinde Gottmadingen sie anstrebt, um dringend benötigten neuen Wohnraum zu schaffen.

Der Screenshot aus der digitalen Ausschusssitzung zeigt ein rot markiertes Rechteck. Dort soll der Hofladen in den Wohnpark Villa Graf gebaut werden. | Bild: Trautmann, Gudrun

Denkmalschutz und Neubau in einer Hand

Bereits seit Ende 2015 beschäftigt sich die Gemeinde mit dem Projekt, nachdem sie das Grundstück aus dem Erbe Graf gekauft hatte. Seit Mai 2016 entwickelt die Konstanzer Lang-Group mit ihren Architekten Stefan Ruff und Tillmann Weber den „Wohnparkt Villa Graf“. „Nach einem Investorenwettbewerb haben wir uns für diesen Bauträger entschieden, weil er er sowohl Denkmalschutz, als auch den Neubau gut beherrscht“, erinnert Bürgermeister Michael Klinger. „Das Projekt zeigt, dass wir städtischer werden.“ Bei der Vergabe habe nicht nur der Preis, sondern auch die Qualität der Architektur eine Rolle gespielt. Obwohl die Wohnungen laut Liste nichts für kleine Geldbeutel sind, verkaufen sie sich offenbar gut. Es gebe viele Anfragen nicht nur aus Gottmadingen, sondern auch aus der Region. Vor allem Senioren, die ihre Eigenheime verkaufen, interessierten sich für die Etagenwohnungen mit Lift.

Der Hofladen mit Café soll nun doch kommen

Ein weiterer Pluspunkt könnte nun das geplante Ökonomiegebäude an der Randegger Straße werden. Dort ist ein Hofladen geplant, in dem Direktvermarkter Obst und Gemüse anbieten können. Dazu kommt ein Tages-Café. Der favorisierte Betreiber hatte sich zurückgezogen. Ein neuer Hofladen-Betreiber musste gefunden werden.

Diesen Entwurf des Hofladens für den Wohnpark Villa Graf zeigte der Gottmadinger Stadtplaner Markus Toepfer den Gemeinderäten in der digitalen Sitzung. Das Bildschirmfoto ist eine Darstellung aus der Präsentation. | Bild: Trautmann, Gudrun

160 Quadratmeter Laden und zwei Wohnungen darüber

Stadtplaner Markus Toepfer stellte den Bauantrag nun im Ausschuss für Technik und Umwelt den Gemeinderäten vor. Demnach will die Tm Family Office KG aus Konstanz einen Laden mit 160 Quadratmetern Verkaufsfläche im Erdgeschoss und zwei Wohnungen im Obergeschoss bauen. Der Zugang zum Obst- und Gemüseladen sowie der kleinen Gastronomie soll von der Randegger Straße aus erfolgen. Die Warenanlieferung ist auf der Rückseite geplant, also vom Innern des Wohnparks aus. Die Parkplätze werden von der Randegger Straße aus angefahren.

Dachterrassen mit besonderem Zugang

Der Flachbau soll mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach ausgestattet werden. Außerdem sollen dort zwei Dachterrassen entstehen, die jeweils durch eine Lukentür von den Wohnungen aus erreicht werden. Die Hausfassade wird mit graphitgrauen Holzlamellen aus nordischer Fichte in drei verschiedenen Breiten verkleidet.

Im Vordergrund ist die Villa Graf zu sehen. Das Gelände steigt mit der Randegger Straße leicht an. Im ehemaligen Park entstehen in zwei großen Blocks 44 Eigentumswohnungen. | Bild: Trautmann, Gudrun

Ein Jahr Verzögerung beim Wohnpark

Das gesamte Projekt „Wohnpark Villa Graf“ hat einen zeitlichen Verzug von etwa einem Jahr. Das liegt unter anderem daran, dass es in der Anfangsphase Wechsel bei den Gesellschaftern gab, wie Peter Lang bereits beim Spatenstich erklärt hatte.

Begeisterung im Gemeinderat

Dass jetzt doch noch ein Hofladen auf dem Gelände gebaut werden soll, sorgte bei den Gemeinderäten für Begeisterung. So sagte Walter Beyl (FW): „Ich finde das Gebäude toll und freue mich, wenn es so gebaut wird.“ Einstimmig billigten die Räte den Antrag, der nun von der zuständigen Baubehörde im Landratsamt genehmigt werden muss.