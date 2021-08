von Ulrike Blatter

Zurzeit machen die Nachrichten noch weniger Spaß als sowieso schon. Irgendwann wird man katastrophenmüde und beginnt aktiv nach positiven Dingen Ausschau zu halten. Apropos aktiv: Das bringt mich zum Stichwort Sport. Seit es nicht mehr so heiß ist, mag ich auch wieder Joggingrunden drehen und in den Medien springt mich der Vereinssport im wahrsten Sinne des Wortes an. Alle sind sie wieder da: die Läufer, Bolzer, Kletterer, Ringer und und und … und natürlich die Paralympioniken. Die Rechtschreibkontrolle meines Computers kennt das Wort übrigens (noch) nicht, aber ich hoffe, dass man nach den Spielen die Namen Merle Menje und Yannis Fischer auch außerhalb des Hegaus kennt.

Im Singener Münchriedstadion trainiert die 16-jährige Merle Menje mit ihrem Rennrollstuhl regelmäßig. Das Bild entstand im Frühjahr. | Bild: Sandra Menje

Neun Sportlerinnen und Sportler kommen aus Baden-Württemberg und ich bin superstolz, dass der Hegau sogar mit zwei jungen Talenten vertreten ist und wir alle jetzt in Medaillenträumen schwelgen dürfen. Moment mal – warum bin ich eigentlich stolz? Lokalpatriotismus? Sicher. Aber auch eine Form von Genugtuung, dass Menschen mit Behinderungen sichtbarer werden.

Mein Bruder war als Kind schwer krank und seitdem wusste unsere Familie, was Diskriminierung bedeutet. Er erholte sich nach einer Operation, aber das Thema ließ mich nicht mehr los. Im Rahmen einer Projektarbeit machte ich ein Praktikum in einer Behindertenschule. Ein Mädchen mit spastischer Lähmung – sie war wenig jünger als mein Bruder – wurde seit ihrer Geburt daheim versteckt und verließ das Haus nur durch den Hinterausgang. Ihre Eltern wollten ihr Tuscheln und offene Ablehnung durch die Nachbarn ersparen. Lieb gemeint, aber oft habe ich mich gefragt, was eine solche Kindheit unter der Glasglocke anrichtet.

Vier Kilogramm wiegt die Kugel, die Yannis Fischer auf diesem Archivbild von Anfang August in Startposition im Nacken platziert hat. Der Ellbogen darf beim Stoß nicht abgesenkt werden. | Bild: Trautmann, Gudrun

„Unsere“ beiden Supersportler zeigen jedenfalls, dass die Integration seitdem Fortschritte gemacht hat: Beide trainieren im Stadt-Turnverein Singen, der auch in anderer Hinsicht barrierefrei rüberkommt: nämlich als seniorenfreundlicher Sportverein. Bei Integration und Teilhabe behinderter Menschen ist noch so viel zu tun, aber in den nächsten Tagen werde ich mich über das Erreichte einfach mal freuen und öfters mal Sport gucken. Da gibt‘s nämlich Taktiken, die man sonst nicht zu sehen kriegt: Zum Beispiel wenn ein blinder Spieler lautlos um die Ecke schleicht, um den Klingelball im gegnerischen Tor zu versenken. Ich werde grübeln, ob die Klassifizierungen gerecht sind und wie man Unterschiede zwischen körperlicher und geistiger Behinderung ausgleicht. Ich werde mich freuen, dass beim Mannschaftssport Frauen und Männer gemischte Teams bilden. Und natürlich werde ich das Daumendrücken nicht vergessen. Go, Merle, go! Und wie sagt man beim Kugelstoßen? „Gut Holz?“ Viel Glück jedenfalls, Yannis Fischer.