Unbekannte haben in den erst kürzlich neu sanierten WC-Anlagen am Friedhof in Gottmadingen laut Polizei zwei Bürstenhalter sowie ein Stützlastgriff zerstört, Toiletten- und Handtuchpapier im gesamten Raum verteilt und dutzende Zigarettenstummel sowie leere Getränkekartons und Sektflaschen im Waschbecken sowie am Boden liegen lassen.

Den Schaden beziffert die Polizei auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise an den Polizeiposten Gottmadingen, Tel. (07731)1437-0.