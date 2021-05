Wenn Tempo 30 gilt, fahren viele Autofahrer mindestens 40 Stundenkilometer oder noch schneller. Diese Erkenntnis präsentierte Heinz-Dieter Restle vom Gottmadinger Bauamt im Ausschuss für Technik und Umwelt besonders für den Bereich um das Schwimmbad im Täschen. Dort ist Tempo 30 vorgeschrieben, doch mehr Autofahrer sind mit 40 oder 50 Stundenkilometern unterwegs. Grundlage ist die Geschwindigkeitsmessung von Bildschirmen, die per Smiley signalisieren, ob man zu schnell fährt. Die angezeigten Geschwindigkeiten werden erfasst und gesammelt, nun ist klar: „Guter Rat ist ein bisschen teuer“, wie Bürgermeister Michael Klinger zusammenfasste. Denn wenn an den kritischen Orten ein Blitzer stehe, werden nur wenige Temposünder erwischt.

Trauriger Rekord sind über 110 Stundenkilometer an der Ortseinfahrt

Tausende Autofahrer haben die Smiley-Bildschirme in den vergangenen Monaten erfasst, die meisten davon fahren im erlaubten Bereich oder nur wenige Stundenkilometer schneller. Doch an manchen Stellen wie auch der Hilzinger Straße wird teils richtig gerast: Seit Mitte April fuhren dort zwei Autos zwischen 110 und 120 Stundenkilometer, erlaubt sind 50. Ein trauriger Rekord. Manche würden auch die Randegger Straße mit 90 Stundenkilometern und mehr befahren, mahnte Heinz-Dieter Restle vom Bauamt: „Das muss man an der Stelle erstmal schaffen.“

Eine positive Ausnahme: Auf dem Weg vom Schwimmbad zum Kindergarten halten sich die meisten Autofahrer ans Tempolimit.

Ausreißer oder größeres Problem? Räte sind sich uneinig

Ob Spitzen-Geschwindigkeiten nur wenige Ausreißer sind oder ein größeres Problem dahinter steckt, darüber waren sich die Gemeinderäte nicht ganz einig: Während Walter Beyl (FWG) daran erinnerte, dass es im Großen und Ganzen gut funktioniere, appellierten besonders Vertreter der SPD/UL an die Vernunft. „Ich finde die Ergebnisse erschreckend“, sagte Bernhard Gassner. Denn wenn in manchen Situationen geblitzt worden wäre, müssten die Autofahrer umgehend ihren Führerschein abgeben. „Es sind entschieden zu viele zu schnell unterwegs. Ich sehe aber nicht, dass wir dem mit einem Blitzer Herr werden“, sagte Kirsten Graf.

Wenn ein Blitzer dort steht, sieht es anders aus

Dem stimmte Bürgermeister Klinger nach den Erfahrungen von Anfang März zu. Damals wurde von der Verkehrsbehörde des Landratsamtes in Randegg geblitzt, allerdings mit einer Verstoßquote von nur 3,45 Prozent.

Markus Klopfer (CDU) zählt zu denen, die entsprechend kein großes Problem sehen: „Entgegen der dramatischen Darstellung von Teilen der SPD-Fraktion hält sich ein überwiegender Teil insbesondere an das Tempo 50. Gerade die hohen Ausreißer sind im niedrigen einstelligen Bereich von Tausenden gemessenen Fahrzeugen und das ist auch gut so“, teilte er mit.

Mit Tempo 30 fahren sie wenigstens 50 statt bisher 70

Bianca Fleischmann (FWG) berichtete aus persönlicher Erfahrung, welchen Effekt Tempo 30 und die Smiley-Bildschirme haben. Sie wohne an der Ausflugsschneise von Randegg und beobachte, dass die Leute wenigstens 50 Stundenkilometer fahren würden, wenn sie ein Tempo-30-Schild sehen. Früher wären viele Autos mit Tempo 70 aus dem Ort gerauscht. „Es hat sich wesentlich verbessert – auf einem schlechten Niveau.“