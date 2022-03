Der Klimawandel macht sich in Gottmadingen bemerkbar: Manche Bäume vertragen die veränderten Wetterlagen nicht gut und müssen gefällt werden, das war zuletzt bei 26 Bäumen der Fall. Dem begegnet die Gemeinde mit Nachpflanzungen, zwölf sieht der Haushaltsplan für 2022 vor. Doch wie Heinz-Dieter Restle vom Bauamt im Ausschuss für Technik und Umwelt erklärte, müsse man über die Art der Abrechnung sprechen: Fünf Nachpflanzungen würden als Investition gelten, sieben weitere als Unterhaltung. Restle schlug vor, dass für Nachpflanzungen ein eigener Ansatz gebildet werden soll, um die künftig vermehrt nötigen Aktionen finanzieren zu können.

Außerdem will Gottmadingen mit speziellen Wiesen etwas gegen das Insektensterben tun: An sechs Standorten und auf insgesamt 1070 Quadratmetern sollen Insekten künftig Nahrung und einen Lebensraum finden.

Wenn manche Wiesen ungepflegt aussehen, soll das so sein

Es sind nicht allein blühende Blumen, die eine Wiese zu einer Insektenwiese machen, erklärte Heinz-Dieter Restle. Optisch allzu schöne Wiesen seien häufig gar nicht so zielführend. Passanten werden Insektenwiesen womöglich daran erkennen, dass sie ungepflegt aussehen könnten – doch das soll so sein, wie künftig Hinweisschilder klar machen sollen. Die Insektenwiesen sollen nur vom Rand her gemäht werden, wie Restle erklärte. Ergebnisse der Bemühungen sollen in einem, vielleicht auch erst in zwei Jahren zu sehen sein. „Da müssen wir einen gewissen Durchhaltewillen beweisen“, sagte er.

Einige Paten kümmern sich schon um Grünflächen

Dabei müsse man auch auf die begrenzten Kapazitäten des Bauhofs achten: Ein sehr langes, schmales Stück am Friedhof sei „vielleicht nicht der allerbeste Platz“ für eine Insektenwiese, wie Bürgermeister Michael Klinger es ausdrückte. Bernhard Gassner (SPD) regte Patenschaften an: Vielleicht würden sich ja Nachbarn bereit erklären, eine Fläche unter Anleitung zu pflegen? Das sei bereits erstaunlich häufig der Fall, wie Klinger verriet, für Paten sei man immer offen. Eberhard Koch (FWG) leitet auch das BUND-Naturschutzzentrum in Gottmadingen und erklärte, dass es an der Friedhofstraße vermutlich auch genügen würde, nicht so oft zu mähen. „Vieles kommt von allein, das muss man nicht säen.“

Gottmadingen Auch fürs Pflanzen gibt es Regeln: Streit um Gärten in Gottmadinger Wohngebiet Das könnte Sie auch interessieren

Welche Art beim Nachpflanzen geeignet ist

Für Baum-Nachpflanzungen habe man eine Liste mit geeigneten Arten erarbeitet, wie Heinz-Dieter Restle auf Nachfrage von Kirsten Graf (SPD) erklärte. Diese hat unter anderem Eberhard Koch (FWG) im Rahmen seines Engagements für den BUND entwickelt. Er erklärte im Ausschuss, dass die Hälfte der ausgewählten Bäume aktuell noch nicht in der Region heimisch sei. Bei der türkischen Baumhasel gehe er beispielsweise davon aus, dass sie trotz des harten Klimas wachsen werde.

Singen Mehr Raum für die Natur: Projekt zeigt Firmen und Personen, wie sie mehr für die heimische Umwelt tun können Das könnte Sie auch interessieren