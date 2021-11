Man stelle sich einmal vor: Eine Gemeinde baut eine neue Schule für knapp 30 Millionen Euro und dann ist sie zu klein? Dieses Gerücht hält sich nach der Eröffnung der neuen Eichendorff Realschule in Gottmadingen hartnäckig. Von zu vielen Pausenplätzen, Neudeutsch Chillplätze genannt, und zu wenig Klassenzimmern ist die Rede. Auch Bürgermeister Michael Klinger und Florian Riedmann, stellvertretender Schulleiter, haben die Gerüchte vernommen. Doch die Beiden können beruhigen: In der neuen Realschule in Gottmadingen ist genügend Platz. Oder wie Bürgermeister Klinger es ausdrückt: „In der neuen Eichendorff Realschule muss kein Kind auf dem Gang lernen“, betont er.

Gottmadingen Schulstart im Millionen-Bau: In der neuen Eichendorff Realschule Gottmadingen wird jetzt unterrichtet Das könnte Sie auch interessieren

Die Gemeinde hat beim Bau der Eichendorff Realschule auf neue Raumkonzepte gesetzt. Laut Florian Riedmann seien der Frontalunterricht und die Aneinanderreihung von Klassenzimmern entlang eines Flures ein Auslaufmodell. In der neuen Realschule heißen die Zauberworte deshalb: Cluster und offene Lernlandschaften. Was steckt dahinter? Organisiert ist die neue Realschule in Lerncluster. Bürgermeister Klinger beschreibt dies als eine Wohnung für Schüler in einem Haus.

Sie haben in ihrem Lerncluster eigene Schließfächer (von links): Leni, Elisa, Lea und Marian, die alle in die 5a auf der Eichendorff Realschule gehen. | Bild: Matthias Güntert

Drei Cluster gibt es in Gottmadingen: Eines für die Klassenstufen fünf und sechs und noch einmal je eines für die Klassenstufen sieben und acht sowie neun und zehn. „In einem Cluster gibt es Unterrichtszimmer, Sanitärbereiche und eine Garderobe“, sagt Klinger. Mittendrin würden große Freiarbeitsräume zur Verfügung stehen. „Die nutzen wir zur Differenzierung und zum individuellen Lernen“, so Riedmann.

Gottmadingen Wie sicher ist das Gebäude der neuen Eichendorff-Realschule? Das könnte Sie auch interessieren

Zu den Unterrichtszimmern würden laut dem Pädagogen noch 15 Fachräume etwa für Naturwissenschaften, Musik oder Kunst hinzukommen. Florian Riedmann skizziert einen Schultag für das Lerncluster fünf und sechs: Der Unterricht beginnt mit 90 Minuten Deutsch im Raum 218, danach stehen 90 Minuten Sport in der Goldbühlhalle an, ehe der Schultag mit einem 90-minütigen Block Geschichte in Raum 215 endet.

Acht Klassen in einem Lerncluster

Acht Klassen teilen sich ein Lerncluster. Nicht jede davon brauche laut Riedmann ein eigenes Unterrichtszimmer, denn durch die Nutzung der Fachräume seien immer wieder Räume frei. „Wir wandern aber nicht wild durch das Schulgebäude“, betont Riedmann. Alle Klassen würden sich in ihrem Cluster bewegen. „Wir haben mit den Lernlandschaften und den Fachräumen mehr als genug Zimmer“, ergänzt Bürgermeister Klinger.

Chillflächen sind auch Lernflächen

Auch zum Thema „zu viele Chillflächen“ hat Klinger eine deutliche Meinung: „Das sind keine Chillflächen, sondern ein Angebot, in Ruhe arbeiten zu können“, sagt er. Wie zur Untermalung deutet er auf eine der Schreibtischnischen, die überall im Schulgebäude verteilt sind. Dort sitzen gerade zwei Schüler und lernen. „Das sind mehr als nur Verkehrsflächen“, so Klinger weiter.

Die sogenannten Chillflächen werden auch als Arbeits- und Lernbereiche genutzt. | Bild: Tesche, Sabine

Die Weitläufigkeit in der Realschule hat laut Riedmann auch einen weiteren positiven Aspekt: Durch die hellen und offenen Gänge etwa würde eine freundlichere Atmosphäre entstehen. Und auch der Lärmpegel würde durch die Aufteilung in Lerncluster deutlich zurückgehen. „Lärm bewirkt Stress“, so Riedmann.

Im September wurde die neue Eichendorff Realschule in Gottmadingen eröffnet. Der SÜDKURIER war damals beim ersten Schultag dabei. | Bild: Tesche, Sabine

Ein Umstand, der die Gerüchteküche angeheizt habe, sei laut Klinger ein unglücklicher Umstand zum Beginn gewesen. Da noch nicht alle Fachräume eingerichtet gewesen seien, sei es kurzfristig zu einem Engpass bei den Räumen gekommen. Er macht aber klar: „Wir haben mit der neuen Schule deutlich mehr Platz gewonnen.“ Am alten Standort hätten 6000 Quadratmeter zur Verfügung gestanden, jetzt seien es 10.000 Quadratmeter. Auch die Fachräume seien jetzt voll eingerichtet und werden für den Unterricht genutzt.