von Ulrike Blatter

Der Umzug meiner über 80-jährigen Eltern an den Bodensee ist schwierig genug. Wenn ich in ein paar Jahren an diese Zeit zurückdenken werde, wird mir vermutlich eins in Erinnerung bleiben: Der Soundtrack verschiedener Telefon-Hotlines. Es gab viel zu organisieren und wie andere Angehörige versuchten wir außerdem Impftermine zu finden. Gar nicht so einfach, wenn man von einem Bundesland in ein anderes zieht. Daneben gab es Umzugsunternehmen, Entrümpler, zig Ärztinnen und, und, und... – immer wieder hieß es: „Ihre voraussichtliche Wartezeit beträgt soundso viele Minuten.“ Daraus wurden dann Stunden, die sich mittlerweile wohl zu Tagen summieren. Und immer begleitet von entnervender Dudelmusik, wahlweise als Hotlineblues oder echter Trommelfellfetzer. Und schließlich das euphorisierende Versprechen: „Der nächste Mitarbeiter ist für Sie reserviert.“

Gottmadingen Der Blick in die Todesanzeigen verrät: Es gibt Corona-Scham – ein Denkanstoß zum Wochenbeginn Das könnte Sie auch interessieren

Kaum zu glauben – irgendwann meldet sich tatsächlich ein Jemand, nicht immer in lupenreinem Hochdeutsch aber meist gut geschult und immer freundlich. Dann begann immer wieder etwas Wunderbares. Ich weiß nicht, ob wir nach monatelangem Social Distancing einfach ausgehungert nach neuen Kontakten sind oder ob es an meiner – zugegeben beruflich geübten – Art des Zuhörens liegt: In sehr vielen Gesprächen kümmerte sich mein Hotline-Gegenüber nicht nur um meine Anfrage, sondern es entwickelten sich nette Gespräche.

„Immer wieder hieß es: ‚Ihre voraussichtliche Wartezeit beträgt soundso viele Minuten.‘ Daraus wurden dann Stunden, die sich mittlerweile wohl zu Tagen summieren. Und immer begleitet von entnervender Dudelmusik, wahlweise als Hotlineblues oder echter Trommelfellfetzer.“Ulrike Blatter | Bild: Picasa

Teilweise sogar ziemlich persönliche. Man erzählte mir lustige Urlaubserlebnisse, wir sprachen über das Wetter oder über Gewichtsprobleme wegen Bewegungsmangel im Homeoffice und errieten gegenseitig unsere Heimatorte am Dialekt. Für mich war das ein deutlicher Mehrwert in diesen entfremdeten Zeiten und motivierte mich beim nächsten Hotline-Jingle wieder durchzuhalten, bis das erlösende Signal kam, dass der nächste Mitarbeiter in greif- nein, hörbare Nähe gerückt war.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Die Krönung war ein Suchauftrag, da zwei Koffer meiner Eltern falsch zugestellt worden waren. Das Einzige, was wir wussten, war der Nachname der Kölner Familie, wo das Gepäck irrtümlich gelandet war. Glücklicherweise gab es nur etwa 30 Telefonbucheinträge dieses Namens und es war nicht Schmitz (etwa 2.000 Einträge im Kölner Umland). Ich rief also einige der in Frage kommenden Adressaten an und hatte wunderbare Gespräche – Kölner sind eine absolut liebenswerte Spezies, stellte ich wieder mal fest. Aber das Etikett liebenswert ist nicht exklusiv im Rheinland verortet – ich fand es auch bei dem netten Zusteller, der mir schließlich die schmerzlich vermissten Koffer vor die Tür stellte – und mir in fließendem Englisch von seinem weit entfernten Heimatland erzählte, das wir vor zwei Jahren auf einer unserer Radreisen besucht hatten...