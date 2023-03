Holger Laufer aus Steißlingen war die Vorfreude schon bei der Ankunft im Reisebüro Growe in Gottmadingen ins Gesicht geschrieben – einen Urlaub in Zweisamkeit mit seiner Frau Susanne, darauf freue er sich besonders. Er ist der Gewinner des SÜDKURIER-Jahresrückblickrätsels, dessen Hauptpreis das Reisebüro Growe zur Verfügung gestellt hat.

Glück bescheren hat Tradition

Bereits seit 2017 ermöglichen das Reisebüro Growe und der SÜDKURIER den glücklichen Gewinnern des Jahresrückblickrätsels eine Reise durch die wunderschöne Berglandschaft der Nachbarländer. Für diese gelungene Kooperation bedankte sich der Inhaber Alexander Growe bei der Preisübergabe. Bei der Zugreise durch die Bergwelt geht es unter anderem durch den höchsten Alpendurchstich, dem Albulatunnel, auf 1820 Meter Höhe, vorbei an zahlreichen Seen bis hin zu der faszinierenden Teufelsbrücke unterhalb von Andermatt. Es gibt also vieles, worauf das Ehepaar Laufer mit Vorfreude blicken kann. Bis die beiden dann tatsächlich ihre Reise im Panoramawagen des Bernina-Express beginnen, gibt es auch noch genügend Zeit, sich um die perfekte Versorgung aller zu kümmern. Denn Susanne und Holger Laufer sind Eltern von drei Kindern, für die ebenfalls gut gesorgt sein soll, während die beiden sich auf die Reise begeben.

Jeder ist seines Glückes Schmied

Dass der SÜDKURIER-Gewinn an Holger Laufer ging, hatte wohl nicht nur mit Glück, sondern auch mit Ausdauer zu tun. Immer wieder nehme er auch an kleineren Gewinnspielen teil, worüber seine Frau hin und wieder schmunzle, schilderte er. Als er dieses Mal aber den Gewinn mit nach Hause brachte, sei auch sie ganz aufgeregt gewesen und wollte sofort wissen, wann es losgehe.

Ein Urlaub in den Bergen sei ebenfalls etwas, das dem gebürtigen Allgäuer zusagt. „Ich habe noch nie verstanden, warum man von dort wegzieht, wo man die Berge vor der Haustüre hat“, sagte er. Umso besser, dass sie während der Zugfahrten mit Bernina- und Glacier-Express nicht nur sinngemäß vor der Haustüre liegen, sondern tatsächlich atemberaubende Ausblicke auf die Bergwelt ermöglichen.