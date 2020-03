Gottmadingen vor 18 Stunden

Zwei weitere Coronavirus-Fälle in Gottmadingen – nun sind dort schon drei Menschen infiziert

Fünf weitere Personen aus dem Landkreis Konstanz sind seit Donnerstag am Coronavirus erkrankt, was labordiagnostisch festgestellt worden ist. Dies berichtet das Landratsamt Konstanz in einer Pressemitteilung. Insgesamt sind seit vergangenen Freitag zehn Menschen im Landkreis Konstanz mit dem Coronavirus infiziert. Drei von ihnen wohnen in Gottmadingen, drei Personen in Konstanz und jeweils eine in Singen, Radolfzell, auf der Höri und der Insel Reichenau.