Jeder vierte Tropfen Wasser ging 2018 in Gottmadingen verloren. Das belegt der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung. Es ist ein trauriger Spitzenwert nach Jahren mit zehn bis 13 Prozent Wasserverlust, wie Joachim Dutt vom Bauamt erläutert. „Der Verlust ist nicht gefährlich, aber ärgerlich“, ergänzt Bürgermeister Michael Klinger auf SÜDKURIER-Nachfrage. Denn Ursache für den Verlust sind Rohrbrüche – und die bedeuten hohe Reparaturkosten. Rund 140 000 Euro seien in diesem Jahr für die Leitungsunterhaltung eingeplant.

„Das Netz kommt in die Jahre“, sagt Dutt. Und das geht auch Nachbargemeinden so: In Engen ist ein Rohr beispielsweise noch von 1902, erzählt Heiko Straub als Leiter des Netzbetriebs der Stadtwerke. Dennoch haben ähnlich große Gemeinden wie Engen und auch Hilzingen bessere Zahlen – ihr Wasserverlust bewegt sich zwischen sieben und zwölf Prozent.

Eberhard Koch ist der erste, der in einer Sitzung des Gottmadinger Gemeinderats über den hohen Wasserverlust stolperte. 24,4 Prozent kamen dem Politiker für die Freien Wähler viel vor, denn im Vorjahr waren es noch 16,6 Prozent. Dabei bleibt der Wasserverbrauch der Einwohner ähnlich: 132,65 Liter Wasser verbrauchte in Gottmadinger durchschnittlich pro Tag, das ist rund ein Liter mehr als 2017. Rund 51 000 Euro hat es die Gemeinde rückblickend gekostet, die „sehr vielen“ Wasserrohrbrüche 2018 zu reparieren. Die Zahlen für 2019 werden derzeit noch ausgewertet.

Die Lecks sind schwer zu finden

Joachim Dutt befürchtet einen ähnlich hohen Wert, denn es gab im vergangenen Jahr bereits bis September 31 Rohrbrüche – und da fehlten noch drei Monate in der Auflistung. Wegen der sandigen Böden würde das Wasser rasch versickern, so dass das Bauamt Brüche teils erst mit Verzögerung bemerken würde, erklärt Dutt. Außerdem sei es schwierig, einen Bruch genau zu lokalisieren und dann zu reparieren: Tagsüber sei ein erhöhter Verbrauch kaum festzustellen. Nachts würden sie aber prüfen, ob ein Hochbehälter auffällig viel Wasser verliert, und dann auf die Suche gehen.

Doch auch dann kann es dauern, denn teils liegen viele Meter zwischen zwei Schiebern. Eine Fachfirma würde Geräusche abhören und so feststellen, wo genau das Wasser verloren geht. „Das ist eine Wissenschaft für sich.“ Allgemein gebe es einmal pro Monat Kontrollen am Leitungsnetz. Durch spezielle Stopper, die Lecks schneller bemerken, sollen diese künftig schneller ermittelt werden können.

Wenn es zu viele Lecks gibt, wird die Straße saniert

Doch Wasserrohrbrüche lassen sich schlecht vorhersagen: „Stahl kann auch mal 100 Jahre überdauern“, sagt Joachim Dutt. Viele Faktoren würden einen Wasserschaden befördern, beispielsweise die Qualität des Stahls, Fehler beim Einbau oder die Zusammensetzung des Bodens. Wenn ein Rohr bricht, könne man nicht gleich die ganze Straße aufreißen. Wenn sich die Vorfälle in einer Straße allerdings häufen, würde diese bei den nächsten Sanierungsarbeiten vorgezogen. So würde man derzeit versuchen, den Wasserverlust für die Zukunft zu senken.

Anderswo versickern bis zu 30 Prozent – oder nur sieben

Bürgermeister Michael Klinger tröstete sich in der Sitzung mit einem Blick in die Nachbarschaft: Dort gebe es fast 30 Prozent Wasserverlust. Tatsächlich versickerte in Bodman-Ludwigshafen im Jahr 2017 ein Drittel des Wassers bei Rohrbrüchen, wie eine SÜDKURIER-Recherche zeigt, doch die Zahlen haben sich seitdem gebessert. Und Gottmadingens direkte Nachbarn glänzen teils mit einstelligen Werten: In Engen gingen in den vergangenen drei bis vier Jahren zwischen sieben und elf Prozent des Wassers verloren, in Hilzingen waren es zwölf Prozent.

Hilzingen kennt allerdings auch andere Zeiten, wie Wassermeister Klaus Ersig berichtet: Im Jahr 2000 hatte die Gemeinde nach 65 Rohrbrüchen einen Verlust von 18 Prozent. „Das liegt am sehr alten Rohrnetz, wo man ständig austauschen und sanieren müsste.“ Doch weil das finanziell nicht machbar ist, arbeite man an einer schnelleren Entdeckung von Brüchen. Und nachdem viele Straßen saniert wurden, waren es zuletzt noch 25 Vorfälle.

Flächengemeinden haben es schwerer als Städte

Hilzingen kämpft dabei wie Gottmadingen mit seiner Lage als Kerngemeinde mit einigen Ortsteilen, die Kilometer entfernt sind: „Mehr Leitungen bedeuten mehr Risiko“, erklärt Michael Klinger für Gottmadingen. Anders als in einer Stadt würden sie mit vielen Leitungen aber recht wenige Menschen erreichen. „Das ist halt mühsam“, sagt auch Klaus Ersig für Hilzingen. Er ist für acht Quellen und drei Tiefbrunnen verantwortlich. „Wir haben einen riesen Aufwand für die Menge an Wasser und die Zahl der Einwohner – aber das ist im ländlichen Raum halt so.“ Wobei Hilzingens Einwohner mit insgesamt 500 000 Kubikmetern rund 30 Liter mehr pro Tag verbrauchen als die Gottmadinger, 161 Liter nämlich.

Engen hat gute Zahlen – ist es die Lage?

Nur 13 Rohrbrüche verzeichnet Engen für das zurückliegende Jahr, wie Heiko Straub als Leiter des Netzbetriebs der Stadtwerke Engen aus dem Stegreif berichten kann. „Vielleicht spielt da auch die Lage Engens eine Rolle“, sagt er zu den verhältnismäßig guten Zahlen der Gemeinde. Denn auch hier gebe es sehr alte Rohre, eins sei beispielsweise von 1902. Im Schnitt seien die Leitungen zwischen 70 und 80 Jahre alt. Problematisch sei ein Leck in den Leitungen bei Lehmboden, denn dann könne es nicht abfließen und „lupft die Straßendecke“, wie Straub es nennt. Doch weil das Bauamt bei einem Druckabfall des Hochbehälters sofort alarmiert würde, könne das Team rasch handeln. Dafür seien die Mitarbeiter auch rund um die Uhr erreichbar.

