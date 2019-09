von SK

Während er sich im Kornblumenweg über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt in eine Firma verschafft hat, drang der Täter laut Polizei über ein Fenster in eine Firma in der Robert-Gerwig-Straße ein. In den Räumlichkeiten beider Firmen durchsuchte er sämtliche Schubladen sowie Schränke. In einem Büro brach der Einbrecher eine Metallkassette auf und entwendete das darin befindliche Bargeld.

Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden ist bislang nicht bekannt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Gottmadingen, Telefon (07731) 1437-0, zu wenden.