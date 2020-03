Malerei und Objekte, Ton- und Holzarbeiten, Bilder die heiter, aber auch nachdenklich stimmen. Die Frühlingsausstellung der Cura Curitas in der Sozialstation Hegau-West in Gottmadingen eröffnet dem Betrachter das breite Spektrum der Kunst. Der Titel „10 Mal Wege der Vielfalt“ kündigt es schon an, es ist die zehnte Werkschau mit Arbeiten von zehn Künstlerinnen und Künstlern, die sich nach Einzelausstellungen gemeinsam präsentieren.

„Kunstausstellungen in der Sozialstation sind zu einer liebgewordenen Tradition geworden“, begrüßte Leiterin Lisa Waibel bei der Vernissage Künstler und Gäste – unter ihnen Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger. In ihren Grußworten hob sie hervor, dass Ausstellungen im Haus eine besondere Bedeutung hätten, da sie Pflegebedürftige mit anderen Menschen zusammenführten.

Lisa Waibel erinnerte in ihrer Rede an den Anfang des Jahres 2015, als das Haus noch eine Baustelle war. Zu der Zeit wurden gemeinsam mit dem Konzeptkünstler Theo Dannecker erste Pläne für eine Ausstellung seiner Arbeiten geschmiedet. Schon im Herbst konnte diese unter dem Titel „Frieden schaffen“ eröffnet werden.

„Damit war der Grundstein für eine schöne Tradition gelegt“, ging Lisa Waibel im Rückblick auf die einzelnen Werkschauen ein, die einen Eindruck vom vielfältigen Kunstschaffen in der Region gaben. Bildern in heiter harmonischen Farben, die zu Ruhe und Einkehr laden, standen Arbeiten gegenüber, die Denkanstöße geben. Bei Kunstobjekten aus Holz, Sand oder Stein stand die schlichte Schönheit der Natur im Mittelpunkt. Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellung von Emanuel Brun an der Harfe.

Info: Gezeigt werden Arbeiten von Theo Dannecker, Gisela Schlatterbeck-Kersten, Elisa Noel, Anne Abt, Erika Hug, Reinhard Frank, Antje Köhler, Annika Horn, Kurt Hohmann und Georgeta Abagiu. Zu sehen ist die Ausstellung bis Sonntag, 29. März, in der Sozialstation am Pfarrer Adler Platz. Öffnungszeiten: sonntags 11 bis 17 Uhr.