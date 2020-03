Weil es immer mehr Obdachlose in Gottmadingen gibt, hat die Verwaltung eine Satzung über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften erarbeitet. Diese wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen. Darin ist festgehalten, dass die bislang einzige Unterkunft in der Zollstraße in Bietingen künftig als öffentliche Einrichtung betrieben wird. Bisher habe man das „hemdsärmelig“ verwaltet, erklärte Kämmerer Andreas Ley, doch für die Zukunft brauche es klare Regeln. Das gilt auch für die Gebühren, die Bewohner bezahlen müssen: Pro Monat werden 145 Euro fällig.

Eine Gratwanderung: Zu gemütlich soll es in Unterkunft gar nicht sein

Die Unterkunft hat 14 Zimmer, davon sind zehn für eine oder zwei Personen geeignet. Außerdem gibt es zweimal eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die für Familien geeignet ist. Auf die Rückfrage von Wolfgang Schroff (SPD/UL), in welchem Zustand die Unterkunft sei, erwiderte Alexander Kopp vom Bauamt allerdings: „Schrecklich, da haben Sie Recht.“ Wenn die Verwaltung daran etwas ändere, sehe es nach wenigen Tagen aber wieder ähnlich aus, sagte er, deshalb könnte sie nicht ständig streichen und reinigen.

Bürgermeister Michael Klinger ergänzte, dass die Gemeinde dann aktiv werde, wenn es grundsätzlich unzumutbar würde, dort zu wohnen. Doch die Grauzone zwischen einer zumutbaren und einer schönen Unterkunft sei groß. Laut Hauptamtsleiterin Marion Haas sei es eine Gratwanderung, denn die Notunterkunft sei auch nicht für längere Aufenthalte gedacht.

Es werden mehr Bewohner – weil bezahlbarer Wohnraum fehlt?

Aktuell wohnen acht Menschen in der Gottmadinger Obdachlosenunterkunft. FW-Gemeinderätin Stephanie Feisst-Ruh wollte wissen, ob diese ihre Rechnungen bezahlen. Laut Andreas Ley ist das teilweise so, den manch ein Bewohner würde ganz normal arbeiten. Andere würden Transferleistungen erhalten, die dann direkt an die Gemeinde überwiesen werden. Laut SPD-Gemeinderätin Kirsten Graf zeigt die zunehmende Belegung der Unterkunft den Bedarf und Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Sie sprach sich dafür aus, dass sich das Gremium einmal selbst ein Bild der Räumlichkeiten macht – auch wenn die Gemeinde das Gebäude nur gemietet und daher begrenzt Einfluss habe.