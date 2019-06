Einmal all ihre Wünsche äußern durften vor einigen Wochen Gottmadinger bei einer Einwohnerversammlung. Wie Patrick Pingnitzer vom Bauamt nun dem Gemeinderat erklärte, wurden einige der Anregungen bereits umgesetzt. Doch nicht immer konnte die Verwaltung helfen.

Gemeindevollzugsdienst wird Radweg öfter kontrollieren

Beim Radweg in Richtung Bietingen hatte jemand parkende Autos beklagt. Laut Pingnitzer liegt das an den benachbarten Häusern, deren Tiefgaragenstellplätze unabhängig von den Wohnungen verkauft wurden und mancher nun auf dem Radweg parkt. Steine seien an dieser Stelle keine Option, der Gemeindevollzugsdienst soll aber verstärkt kontrollieren.

Bolzplatz bleibt an manchen Stellen erdbraun statt grün

Auch beim Bolzplatz Bildstöckle gab es schlechte Nachrichten: „Wir sehen keine Möglichkeit, den Zustand langfristig zu ändern und zu verbessern“, sagte Pingnitz. Ein Einwohner hatte sich mehr Grün gewünscht, das sei aber nur mit viel Rollrasen denkbar.

Fortschritte bei Ruhewald und Glascontainern

Umgesetzt wurden Wünsche beim Ruhewald, wo der zweite Platz der Ruhe gestaltet worden sei. Ein Kreuz fehle noch und teils soll es zusätzliche Sitzgelegenheiten geben. Gute Nachrichten auch an der Johann-Georg-Fahr-Straße, wo Glascontainer noch laut schepperten. Nun wurde auch der dritte Container gedämmt.