Singen Wie Kinder lernen "Nein" zu sagen

Ein Präventionsprojekt an der Gottmadinger Hebelschule geht in eine neue Runde. Dabei lernen Schüler das Nein-Gefühl Ernst zu nehmen und sich gegen Übergriffe zu wehren.

"Mein Körper gehört mir" – unter diesem Motto steht das neu aufgelegte Projekt, das in der Gottmadinger Hebelschule nun stattfindet. Die Sponsoren haben das seit fünf Jahren durchgeführte Konzept "Ich bin stark" in Absprache mit der Schulleitung angepasst.

Vor fünf Jahren hatten Joachim Hafner und Thomas Conrady die Idee, das Präventionsprojekt "Ich bin stark" an der Hebelschule zu etablieren. In diesem Schuljahr wurde das Konzept verändert, wie Joachim Hafner als Sprecher der Sponsoren mitteilte. Bisher waren die Kinder getrennt nach Geschlechtern zum Umgang mit Gewalt von einer Trainerin und einem Trainer angeleitet worden. "Das neue Programm läuft zunächst mit dem Theaterstück 'In die Tonne' in der zweiten Klasse", so Joachim Hafner. In der dritten Klasse folgt das Theaterstück "Mein Körper gehört mir!" Das Ziel sei, Gewalt bereits dort nachhaltig zu bekämpfen, wo sie beginnt. Als Kooperationspartner der Gottmadinger konnte die Theaterpädagogische Werkstatt Osnabrück gewonnen werden.

Für die Zweitklässler haben Maria Vridaghs und Jan Opderbeck eine kleine Kulisse in der Turnhalle aufgebaut. Im Mittelpunkt steht die kleine Mülltonne und an der Kulissenwand hängen verschiedene Zeichnungen, die nach und nach zusammen mit den Kindern durchgegangen werden. "Was ist denn mit Zähne putzen? Gehört das in die Tonne oder ist das wichtig?", fragen die Schauspieler. Wichtig natürlich. Da sind sich die Kinder einig. Und was ist mit Regeln? Auch die sind wichtig und gehören nicht in die Tonne. Doch ungewollte Berührungen von Erwachsenen, die wollen sie nicht. Mit einem eingängigen Reim fegen die Kinder Dinge, die nicht in Ordnung sind, in die Tonne und bekommen damit spielerisch ein Gespür für das Nein-Sagen.

Die Botschaft, keiner darf mich anfassen, wenn ich es nicht will, wirkt bei den Kindern lange nach, weil es spielerisch rübergebracht wird. Und es wird ihnen Mut gemacht, sich zu wehren.

Nach dem halbstündigen Theaterstück sprechen die beiden Schauspieler mit den Kindern dann noch mal über die Dinge, die in der Tonne gelandet sind. Dazu gehörte neben dem ungewollten Anfassen von Erwachsenen auch eine gefährliche Mutprobe, zu der man sich nicht überreden lassen sollte. Regeln, Pünktlichkeit und Aufräumen sind aber Dinge, die sinnvoll sind, neben dem Zähne putzen. Die große "Nein-Tonne" soll die Kinder für Grenzverletzungen sensibilisieren.

"Die Hebelschule ist nun weit und breit die erste Grundschule, die das Programm startet", freut sich Schulleiterin Anja Abert. Für den ersten Teil wird als Zeitrahmen eine Schulstunde benötigt. Im zweiten Teil, der im dritten Schuljahr stattfindet, wird das Thema "Sexuelle Gewalt" vertieft. Dann werden mit dem Stück "Mein Körper gehört mir!" drei einstündige Spielszenen auf dem Programm stehen. Anschließend erarbeiten die Schauspieler Handlungsmöglichkeiten zusammen mit den Grundschülern und es folgt ein Nachbereitungs-Workshop. Zehn Firmen aus Gottmadingen und Umgebung unterstützen das Projekt finanziell.