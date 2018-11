Bei der Veranstaltung "Der SÜDKURIER gibt einen aus" ging es nicht nur um das Thema Verkehr, das laut Artikel vom vergangenen Freitag einen Hauptpart einnahm, sondern auch um andere Belange, die derzeit diskutiert werden, wie die Ausweisung von neuen Gewerbeflächen. Andreas Klett agiert als einer der Sprecher einer Bürgerinitiative, die sich gegen ein von der Gemeinde vorgeschlagenes neues Gewerbegebiet in Nachbarschaft zu einem Wohn-Areal wehrt. "Wir sind froh, dass nun zwei Alternativ-Standorte eingehend geprüft werden", sagt er. "Diese Flächen waren zuvor blockiert, weil sie andererseites wegen Altlasten im Boden und wegen des Landschaftsschutzes allzusehr negativ behaftet schienen", so Bernd Schöffling. "Dass nun die Standorte nochmals intensiv geprüft werden, ist auch auf die intensiven Bemühungen der Initiative mit 400 Unterschriften zurückzuführen", erklärt der langjährige SPD-Gemeinderat Georg Ruf. "Wichtig ist, dass gerade Firmen, die erweitern wollen, dies möglichst schnell machen können", sagt Bernd Schöffling, CDU-Sprecher im Gemeinderat. Egal wie letztlich entschieden werde, auf allen drei Standorten wäre es möglich, neue Gewerbeflächen auszuweisen, so Georg Ruf. Bei einem Leitbild-Prozess, der durch den im Mai 2019 zu wählenden neuen Gemeinderat starten soll, geht es auch darum auszuloten, wie das Verhältnis Wirtschaft und Lebensqualität möglichst in Einklang zu bringen ist. "Es gibt in Gottmadingen viele Betriebe, die in den vergangenen Jahren erweitert haben. Einige von ihnen sind im Industriepark gestartet", schildert Thomas Schleicher, Wirtschaftsförderer der Gemeinde Gottmadingen. "Nachbargemeinden sehen sich nicht mehr wie früher als Konkurrenten, sondern kooperieren mitunter sogar, wenn es um die Ansiedlung von Gewerbe geht", sagt Schleicher.

Ein neues Thema ist für Gottmadingen das Projekt "Nachbarschaftshilfe", das kürzlich in der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Es soll älteren Mitbürgern zugute kommen. Geplant sind Hilfen, wie Fahrdienste, Arbeiten rund ums Haus und vieles andere. Das Projekt orientiere sich stark am Netzwerk Aach und der "Hilfe von Haus zu Haus" auf der Höri, schildert Walter Benz, Vorsitzender des Gottmadinger Seniorenbeirats. "Es müssen noch genügend Menschen gefunden werden, die beim Projekt mitmachen. Es startet mit einer Spendenbasis von 6000 Euro", erklärt Benz. "Wir sollten Neubürger und die verschiedensten sozialen Gruppierungen von Gottmadingen miteinander ins Gespräch bringen, wie bei einem Runden Tisch", schlägt Ulrike Blatter vor. Die Buchautorin engagiert sich als Mentorin für Menschen verschiedenster kulturellen Herkunftsländern. Sie hatte auch als Mit-Initiatorin einer Unterschriften-Aktion mit überwältigender Resonanz erwirkt, dass es nach rassistischen Beschmierungen eine große Solidarität mit einer aus Afrika stammenden Familie gibt.

Hinterlassenschaften von Hunden und Unrat sind ein ärgerliches Thema in Gottmadingen. Gerade im Naherholungsgebiet beim Transitweg in Richtung Rielasingen gebe es in den Wiesen viel Hundekot, stellt Vera Federle fest. Die Vorsitzende der Wohnbaugenossenschaft Gottmadingen habe auch in Gesprächen mit einem Landwirt erfahren, dass Hundekot im Gras große Probleme bereite, da es nicht mehr für Viehfutter verwendbar sei. Durch die lange Trockenheit herrscht ohnehin Futterknappheit. "Ich bin ein Hundefreund, aber nicht der Freund aller Hundehalter", betont Georg Ruf. Weggeworfener Müll sorge an vielen Stellen von Gottmadingen für Kopfschütteln, schildert Andreas Schrödl.

Weitere Themen Bei der Veranstaltung "Der SÜDKURIER gibt einen aus" ging es auch um die Rolle der Medien. Mehr positive Artikel wünscht sich Ulrike Blatter. Manche schrecklichen Unfallbilder dienten auch dazu, dass Gefahrenstellen entschärft werden, wie etwa durch Ampeln oder Tempo-Begrenzungen, schilderte Torsten Lucht, Leiter der Singener SÜDKURIER-Lokalredaktion, aus eigener Erfahrung. Für Kurt Nock ist es eine zunehmende Unsitte, dass Auto-Fahrer mit ihren Handys Fotos von Unfällen machen und dabei auch die Rettungskräfte behindern. Jörg Steiner erinnerte daran, als vor vielen Jahren nach einem schweren Busunglück bei Donaueschingen mit über 20 Toten ein Eis- und ein Wurst-Stand am Unglücksort wegen der vielen Gaffer aufgeschlagen habe.

