Ein 75-jähriger Autofahrer hat laut Polizeiangaben am Mittwoch die Vorfahrt eines 65-Jährigen verletzt und damit einen Unfall verursacht, dessen Schaden die Polizei auf 8000 Euro schätzt. Der 75-Jährige fuhr vom Steinerweg in Gottmadingen in Richtung Schweiz und missachtete die Vorfahrt an der Einmündung zur Straße Alter Zoll. Bei der Kollision der beiden Autos wurde der 65-Jährige leicht verletzt.