von Sandra Baindl

Der Heiligabend ist kein Tag wie jeder andere im Pflegeheim St. Hildegard in Gottmadingen. Aber nicht etwa, weil weniger weil am 24. Dezember weniger los wäre. Im Gegenteil: Über Weihnachten werden im Pflegeheim sogar zusätzliche Mitarbeiter benötigt. Zum einen, um die Heimbewohner, die den Tag außer Haus verbringen, abends wieder in Empfang zu nehmen. Zum anderen sind aber auch die Küchenmitarbeiter besonders gefordert, die an Heiligabend zwei warme Mahlzeiten auf den Tisch zaubern. Darüber hinaus ist auch der Betreuungsdienst besonders gefragt, der sich speziell um jene Heimbewohner kümmert, die an Weihnachten keinen Besuch von Verwandten oder Freunden bekommen.

Für die Mitarbeiter selbstverständlich

Schwierigkeiten, unter den 101 Mitarbeitern Freiwillige zu finden, die bereit sind, an Weihnachten zu arbeiten, gibt es in St. Hildegard trotz dieser Herausforderungen nicht. Für viele Mitarbeiter ist es selbstverständlich, auch diesen Tag mit den Menschen zu verbringen, um die sie sich tagtäglich kümmern. Außerdem gibt es laut Pflegedienstleiterin Miriam Puchta eine klare Regelung: Wer Weihnachten arbeitet, muss an Silvester beziehungsweise Neujahr nicht ran. Puchta, die seit ihrer Ausbildung vor über 30 Jahren in St. Hildegard arbeitet, wird auch dieses Jahr selbst wieder an Heiligabend im Einsatz sein. Genau wie Heimleiter Thomas Uecker und Kathrin Kossmann, Leiterin des Sozialdienst im Heim.

Alle drei schätzen die besondere Atmosphäre, die an diesem Tag im mit einer großen Krippe und Christbäumen festlich dekorierten Haus herrscht. Das Pflegeheim legt Wert darauf, die Feiertage mit den Bewohnern zusammen besonders zu feiern. Ein Höhepunkt ist die Weihnachtsandacht, die am Nachmittag des 24. Dezember stattfindet und bei der ein Vokalensemble der Jugendmusikschule für den musikalischen Rahmen sorgt. Hierzu finden sich nicht nur die Heimbewohner, sondern auch gerne ihre Besucher ein, sodass der Platz in der Cafeteria des Heims nicht ausreicht und das Foyer hinzugenommen wird.

Wenn die alten Lieder klingen

Besonders wichtig ist es, dass Lieder gespielt und gesungen werden, welche die Heimbewohner auch kennen, weiß Kathrin Kossmann. Musik spiele zwar das ganze Jahr über eine wichtige Rolle im Pflegeheim, doch gerade an Weihnachten, das die älteren Menschen mit vielen Erinnerungen verbinden, schätzten sie es, vertraute Melodien zu hören und zu singen.

Schon in der Adventszeit wurden und werden die Heimbewohner auf das bevorstehende Fest eingestimmt. In unterschiedlichen Kreativprojekten, auf die so mancher von ihnen bereits Wochen zuvor sehnlich wartet, haben sie die Möglichkeit, Weihnachtskarten zu gestalten und zu schreiben, kleine Geschenke zu nähen, Holzfiguren herzustellen oder Plätzchen zu backen. So könnten auch sie, mit ihren eingeschränkten Möglichkeiten, etwas Persönliches zu Weihnachten verschenken.

Damit es auch in Zukunft weihnachtet

Heimleiter Thomas Uecker freut sich jetzt schon auf ein schönes Fest mit den Bewohnern, aber auch mit seinen Mitarbeitern, die teils schon seit Jahrzehnten im Pflegeheim tätig sind. Gleichzeitig hofft er, dass durch die Ausbildungsreform der Pflegeberuf zukünftig aufgewertet wird und sich mehr Menschen für diese wertvolle Arbeit interessieren – sodass in St. Hildegard auch in Zukunft viele begeisterte Mitarbeiter mit den ihnen anvertrauten Menschen ein schönes Weihnachtsfest feiern können.