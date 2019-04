von SK

Auch dieses Jahr haben Christen aus den vier Kirchen im Ort ein Projekt zu Ostern vorbereitet. In der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag sind Menschen aus Gottmadingen und Umgebung eingeladen, gemeinsam und auf unterschiedliche Arten die Kraft des Gebets und die Nähe zu Jesus Christus zu erleben. Das Angebot erstreckt sich von Taizé-Gebet und Lobpreismusik über kreativ-gestaltendes Beten bis zum Raum der Stille und vieles mehr. Jeder Besucher kann den Abend nach seinen persönlichen Bedürfnissen erleben und dabei vielleicht auch neue Formen des Betens kennenlernen. Im vergangenen Jahr sind über 100 Besucher der Einladung zur Nacht des Gebets gefolgt – beeindruckt von der Atmosphäre und begeistert von Gemeinschaft, Tanz und Lobpreisliedern sind viele tief berührt in die anschließenden Osterfeiertage gegangen. Die Nacht des Gebets findet am Gründonnerstag, 18. April, 19 Uhr bis Karfreitag, 1 Uhr im St. Georgshaus und der katholischen Kirche Christkönig in Gottmadingen statt. Besucher sind in diesem Zeitrahmen jederzeit willkommen. Veranstalter sind Christen aus den vier Kirchen im Ort (Evangelische Kirche, Freie evangelische Gemeinde, Katholische Kirche, Kirche des Nazareners) in der Nachfolge der Ostergarten-Initiative des ökumenischen Arbeitskreises.