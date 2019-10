Beim FC Schaffhausen brennt es mächtig. Diesen Eindruck haben die Zuschauer beim Spiel der zweithöchsten Schweizer Liga, FC Schaffhausen gegen den früheren Schweizer Serienmeister Grasshopper Zürich, bekommen. Die Munotstädter stehen zwar auf dem vorletzten Tabellenplatz, hoffen aber auf den Klassenerhalt und peilen in der nächsten Saison den Aufstieg in die Schweizer Eliteklasse an. Dazu plant der neue Investor des FC Schaffhausen, Roland Klein, Investitionen in neue Spieler. Zudem soll mit größeren Veranstaltungen, wie Konzerten, die Arena des Lipo-Parks belebt werden.

Flammen schießen in der Arena des Lipo-Parks nach oben. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Im Spiel gegen Grasshopper Zürich war schon mächtig was los. Ein Feuerwerk der übleren Art brannten die Grasshopper-Fans unter dem Arena-Dach ab. Wild schossen permanent zahlreiche rote Flammen in den Abendhimmel. Pyrotechnik hält nicht nur in Bundesliga-Stadien Einzug, sondern auch in provinziellen Regionen. Dort nutzt es genauso wenig, dass der Stadion­sprecher immer wieder ermahnt, dass das Abbrennen von Pyrotechnik strengstens verboten ist und die Täter via Überwachungskameras ermittelt werden können.

Diese Bild der Grasshopper-Fans beweist: Anfeuern geht auch ohne Pyrotechnik. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Stimmung machten die Grasshopper-Anhänger während des ganzen Spiels. Dies war neben der hässlichen die schöne Seite eines Spiels, das an die 4000 Zuschauer verfolgten. Darunter die Gewinner einer Ticket-Verlosung von SÜDKURIER und FC Schaffhausen, wie Detlef Alt aus Tengen, der früher selbst kickte. Er bedankte sich heftigst bei Sekretärin Sinikka Kranz. Es sei der erste Gewinn überhaupt gewesen und er freue sich samt Gattin auf das Spiel. Das kam an.

Nach einer 1:1-Punkteteilung verlassen die Spieler des FC Schaffhausen (gelbes Trikot) und Grasshopper Zürich das Spielfeld des Lipo-Parks. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Überlinger Geste

Vom Schweizer Profifußball runter in die unterste deutsche Klasse. Dort wird neben und auf dem Spielfeld kein Feuerwerk abgebrannt. Dennoch gibt es Besonderheiten. Wenn sich beispielsweise ein Team verletzungsbedingt mit gerade noch acht Mann fast eine halbe Stunde mit dem letzten Schweißtropfen gegen elf Gegner plus Ersatzspieler und eine höhere Niederlage stemmt, kein Tor mehr zulässt und sogar einen Treffer erzielt. Das hat der Mannschaft von Überlingen-Böhringen derart imponiert, dass sie den Gottmadingern viele Komplimente zollten und eine Kiste Bier spendierten. Chapeau.