Neben kühlen Getränken wird die Festküche für bewährte Gaumenfreuden wie Schweinebraten vom Kanonenofen und selbstgemachten Kartoffelsalat sorgen, so die Pressemitteilung. Abgerundet wird das kulinarische Angebot durch selbstgemachte Kuchen und Torten. Für Stimmung sorgen ab 11.30 Uhr der Musikverein Kuppingen, ab 14 Uhr der Musikverein Schlatt am Randen und ab 16.30 Uhr der Musikverein Rielasingen-Arlen. Auch eine Tombola wird es geben. Bei schlechtem Wetter wird in die angrenzende Bietinger Turnhalle ausgewichen.