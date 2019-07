von SK

Ein unbekannter Täter hat am frühen Montagmorgen gegen 4.30 Uhr versucht in eine Apotheke in der Poststraße einzubrechen. Wie die Polizei in einer Presseinformation mitteilt, beabsichtigte er mit drei großen Steinen die Scheiben einer Türe einzuwerfen. Dabei löste er den Alarm aus. Laut Polizei ließ er vermutlich deswegen von seinem Einbruch ab und flüchtete. Zeugen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen (0 77 31) 88 80 zu wenden.