Das scheint bitter in heißen Tagen wie diesen. Das Symbol für das Höhenfreibad auf der Hinweistafel auf der Gottmadinger Hauptstraße, kurz vor der Gottmadinger Bahnbrücke, ist durchgestrichen. Wer sich mit dem Auto ins Höhenfreibad aufmachen will, muss Umwege in Kauf nehmen. Der Parkplatz direkt beim Schwimmbad ist nur über das Wohngebiet Täschen erreichbar. Hierfür gibt es aber keine Hinweistafeln, weil die Gemeinde Gottmadingen andernfalls ein Verkehrschaos und hohe Belastung für die Anwohner befürchten würde, wie Patrick Pingitzer vom Bauamt auf Nachfrage berichtet.

Die offizielle Umleitung verläuft auf der Bundesstraße 34 zwischen Gottmadingen und Bietingen. Von der Abzweigung Bahn-Unterführung geht es am Birkenhof vorbei auf die Parkplätze zwei und drei, die sich gegenüber dem Höhenfreibad befinden. Grund für die Sperrung der Kreisstraße zwischen der Bahnbrücke und der Höhe Ebringen ist eine Fahrbahn-Sanierung. Die Maßnahme führt das Landratsamt Konstanz aus, in dessen Zuständigkeit die Straße liegt.

Mai-Wetter wäre besser gewesen

„Es gab leider eine kleine Verzögerung. Die Maßnahme hätte etwas früher beginnen sollen. Es ist natürlich unglücklich, dass sie gerade in der Zeit ausgeführt wird, in der schönstes Badewetter herrscht. Wir sind ja bestrebt, auch viele Besucher im Höhenfreibad zu haben“, bedauert Pingitzer. Das lausige Mai-Wetter wäre sicherlich der ideale Zeitpunkt für die Straßen-Sanierung gewesen. Ein solches Vorhaben braucht auch einen gewissen Zeitraum an Vorplanung. Und laut Pingitzer musste erst der Brückenbau Hilzinger Straße beendet werden, damit es zu keinem großen Verkehrschaos in und rund um Gottmadingen kommt. Bleibt abzuwarten, ob es in den Pfingstferien doch noch ein solches gibt. Die Sperrung dauert noch anderthalb Wochen. Und für die Tage nach dem Pfingstfest, das am nächsten Wochenende ansteht, sind zwar nicht ganz so hohe Temperaturen wie derzeit angesagt, aber schönstes Sommerwetter. Das lockt ins schmucke Höhenfreibad. Auch über Umleitungen.