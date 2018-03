Tag der offenen Tür an Eichendorffschule – und danach ist ein Beamer weg

Polizei vermutet, dass die Täter beim Aktionstag am Freitag Vorbereitungen getroffen haben.

Einen Beamer der Marke Epson und ein Laptop der Marke Fujitsu haben unbekannte Täter über das vergangene Wochenende laut Polizei aus der Eichendorff-Realschule in der Hardstraße entwendet. Um in das Gebäude zu gelangen, dürften sie sich – wie es im Polizeibericht heißt – am Freitag während des Tags der offenen Tür eine Zugangsmöglichkeit zum Gebäude vorbereitet haben. Den Wert der Beute beziffert die Polizei auf rund 1000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder Hinweise zum Verbleib der Geräte geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen zu melden, Tel. (07731)143 70.