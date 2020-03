von Albert Bittlingmaier,Jacqueline Weiß und Sandra Bossenmaier

Die Stadt Singen hat am Freitag per Allgemeinverfügung des Oberbürgermeisters Bernd Häusler alle öffentlichen Veranstaltungen untersagt. Selbst Trainingsstunden von Sportvereinen sind davon betroffen. „Ziel ist es, dass sich alle Städte und Gemeinden des Landkreises an diese Allgemeinverfügung anschließen“, sagt der Engener Bürgermeister Johannes Moser in seiner Funktion als Kreisvorsitzender des Gemeindetages. Alle Veranstaltungen und Versammlungen sollen vorläufig bis zum 15. April ausfallen. „Und die öffentlichen Gebäude bleiben geschlossen, so dass sämtliche Vereine nicht trainieren oder üben können“, stellt Moser klar. Diese drastischen Maßnahmen seien notwendig, um eine schnelle Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verhindern. Auf Ratssitzungen werde ebenfalls verzichtet. Der Einrichtung von Kinder-Notgruppen (siehe unten) schließe sich die Stadt Engen an. Und andere Gemeinden sollten dem Folge leisten.

Kunden teils verhalten

Der verkaufsoffene Sonntag, der für den 5. April unter dem Titel „Singens Classics“ terminiert war, ist schon seit einige Tagen abgesagt. „Mit der Aktion können die Singener Einzelhändler gut für sich und den Standort werben. Das entfällt nun leider“, erklärt Hans Wöhrle, Vorsitzender des Singener Einzelhandelsverbandes. In Sachen Umsätze ließe sich der Ausfall eher verschmerzen. Die seien auch stark vom Wetter abhängig, so Wöhrle. „Bisher verzeichne ich noch keine Umsatzeinbußen. Die Leute gehen noch in die Geschäfte. Einige Kollegen berichten aber auch von verhaltenen Kunden“, sagt er.

Es geht auch um Psychologie

„Es wird sich zeigen, was die Zukunft bringt. Vieles ist möglich. Wir hoffen nicht, dass Geschäfte wie in Italien oder nun Österreich ganz schließen müssen. Dann ginge es auch um die Bedrohung der Existenz, wie von kleineren Geschäften“, betont Wöhrle. Bei den Kunden und ihren Käufen gehe es viel um Psychologie. Von daher sei die Situation nicht ganz einfach, auch für die Angestellten.

Meinung Die Absage des Singener Wirtschaftsforum ist ein Sieg des Wirs von Torsten Lucht Das könnte Sie auch interessieren

Die Absage der Aktionstage von Gottmadinger Unternehmen hallt ebenso nach. „Das trifft uns schon hart. Da wir mit etwa Kosten von 5000 bis 6000 Euro ähnlich wie andere Betriebe in die Vorleistung gehen müssen, hatte ich dem Gewerbeverein vorgeschlagen, die Aktionstage vorsorglich abzusagen“, erklärt Florian Schönle, Geschäftsführer der Firma Brachat und Schönle Land- und Gartentechnik. Nun sei er wenigstens froh, dass nur ein minimaler Aufwand betrieben worden sei.

Zurückhaltende Kunden

„Die Aktionstage locken eine Vielzahl von Menschen, denen wir unsere Produkte zeigen können. Gerade bei der Gartentechnik gibt es derzeit eine spürbare Zurückhaltung von Kunden“, schildert Schönle. „Da wir auch Verköstigung anbieten, wäre es ohnehin heikel geworden, wenn die Aktionstage stattgefunden hätten“, sagt Markus Bruderhofer, Inhaber des Unternehmens Delikat essen. Die Aktionstage zögen stets viel Publikum in sein Unternehmen. Er zeige aber Verständnis dafür, dass die Veranstaltung diesmal nicht stattfinden könne.

Singen In Sorge um Corona-Infektionen: Viele Termine werden abgesagt Das könnte Sie auch interessieren

„Ich halte es für etwas überzogen, wie das Thema Coronavirus dafür sorgt, dass alle Veranstaltungen abgesagt werden“, sagt Rigo Raatz, Geschäftsführer von Fahrrad Graf. „Gerade zum Auftakt der Fahrradsaison bieten die Aktionstage eine tolle Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen“, so Raatz. Es herrsche weiterhin eine große Nachfrage nach E-Bikes.

„Wir sollten nicht erst abwarten, bis eine neue Verordnung bezüglich Veranstaltungen erlassen wird“, erklärte der Gottmadinger Bürgermeister Michael Klinger schon vor einigen Tagen. „Als Gefährdungen müssen vor allem Veranstaltungen eingestuft werden, bei der sich die Menschen aufgrund von größeren Zusammenkünften sehr nahe kommen“, so Klinger, der auch dem Gewerbeverein Gottmadingen riet, die Aktionstage wie auch zuvor das Showtanzen des VfB Randegg abzusagen.

Bürgermeister ist verärgert

Ralf Baumert, Bürgermeister von Rielasingen-Worblingen, zeigte sich schon in der vergangenen Gemeinderatssitzung sichtlich verärgert über die mehr oder weniger große Entscheidungsfreudigkeit des Bundes und Landes. „Unser föderalistisch aufgebautes Gesundheitssystem kommt an seine Grenzen. Das Land trifft – wenn überhaupt – nur wachsweiche Entscheidungen und gibt lediglich Empfehlungen aus. Baumert monierte, dass er als Ortspolizeibehörde nun entscheiden müsse, wie man bei Veranstaltungen von unter 1000 Menschen verfahre. Weil er kein Risiko eingehen wollte, wurden Zusatzangebote des Kinder- und Jugendförderteams der Gemeinde wie Elterncafé, Osterschatzsuche, Zirkusworkshop, Nein-Tonne, Selbstbehauptungskurse und Kochaktionen vorsorglich abgesagt.

Erzählzeit-Absage tut weh

Auch das grenzüberschreitende Literaturfestival „Erzählzeit ohne Grenzen“ Singen-Schaffhausen vom 26. März bis 5. April wird von den Veranstaltern, den Städten Singen und Schaffhausen, dem Kanton Schaffhausen und dem Verein Agglomeration Schaffhausen, abgesagt. Das Festival könne aufgrund der Anordnung der Behörden zur Eindämmung des Coronavirus nicht durchgeführt werden. In der Summe seien über 5000 Besucher an den verschiedenen Veranstaltungsorten im Großraum Hegau-Schaffhausen unterwegs, da sei eine Infektionskette nicht mehr nachvollziehbar, erklärte Monika Bieg, Leiterin der Städtischen Bibliotheken Singen. „Die Absage ist notwendig, aber es tut trotzdem weh“, so Bieg. Alle 66 Veranstaltung waren organisiert, beworben, die Programme gedruckt, die Verträge mit den Autoren gemacht und sogar die Zugverbindungen für die Autoren herausgesucht.

„Viele Autoren leben von den Einnahmen der Lesereisen“, zeigt Bieg auch die finanziellen Folgen auf. Es könne jetzt sein, dass sich die Veranstalter mit Honorarforderungen auseinandersetzen müssen. Ein Verschieben der Erzählzeit in den Sommer oder Herbst hätte nichts gebracht. Denn man wisse ja nicht, wie sich die Pandemie entwickle.