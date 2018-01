Gottmadingen Silvester-Party in Gottmadingen endet mit Polizeieinsatz

Partygäste sind erst zu laut und dann noch zu aggressiv. Polizei nimmt fünf in Gewahrsam ein 25-Jähriger landet im Krankenhaus.

Wegen Widerstandshandlungen gegen die Polizei mussten am frühen Neujahrsmorgen gegen 1.40 Uhr mehrere Partygäste in Gottmadingen in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei wurde zunächst wegen Ruhestörung in den Kornblumenweg gerufen. Laut Poliei wurden die Beamten dort von rund 20 Personen aggressiv empfangen und aufs Übelste beleidigt: Wie es im Polizeibericht heißt, wurden zwei 19 und 23 Jahre alte Partygäste in Gewahrsam genommen, gegen einen 16-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen, der nur unter Zwang durchgesetzt werden konnte. Eine 17-Jährige soll die Beamten beleidigt haben. Die Party wurde von der Polizei beendet. Die Besucher hätten die Örtlichkeit jedoch nur kurz verlassen, wie die Polizei weiter mitteilt. Wenig später sei es im Treppenhaus zu einer Schlägerei gekommen, bei der ein 18-Jähriger die anderen mit einer Waffe bedroht haben soll. Außerdem wurde ein 25-Jähriger derart verprügelt, dass er schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Drei an der Schlägerei beteiligte Personen musste ebenfalls in Gewahrsam genommen werden, die Waffe wurde von der Polizei sichergestellt.