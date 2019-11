von Elisabeth Stauder

Mit der Harfe umrahmte Emanuel Brun aus Wetzikon die Vernissage zur Kunstausstellung „Aby-Art“ in den Räumen der Sozialstation Hegau-West in Gottmadingen musikalisch.

Deren Leiterin Elisabeth Waibel freute sich, zur Eröffnung der 9. Kunstausstellung zahlreiche Besucher begrüßen zu können, insbesondere ihre Schwägerin und Künstlerin Georgeta Abagiu mit Familie.

Von Rumänien in die Schweiz

Mit dem Zitat von Otto Dix „Der Maler ist das Auge der Welt“ forderte sie die Besucher auf: „Betrachten wir die Welt heute Abend mit den Augen der Künstlerin und sehen eine geborgene, beschützte und behütete Welt.“

Georgeta Abagiu wurde 1983 in einem kleinen Ort in Rumänien geboren und wuchs dort auch auf. Nach dem Besuch der Technischen Hochschule, Fachrichtung Architektur, und verschiedenen Auslandsaufenthalten ging sie in ihren Heimatort zurück. Dort begann sie vor drei Jahren mit der Malerei. Seit 2018 lebt sie in der Schweiz.

Ihre Hand liebt den Pinsel

Wie der Laudatio vom Ehemann der Künstlerin, Alexander Waibel zu entnehmen war, entstand der Wunsch zu malen im Urlaub, um die Schönheit der Natur festzuhalten. Eine Kunstschule habe seine Frau nie besucht. Sie habe eine Hand, die den Pinsel liebt, und sie habe ein Herz, das die Farben liebt und fühlt.

Die Künstlerin sei eng mit jedem Gemälde verbunden, sie möchte den Menschen mit ihren Bildern eine Botschaft vermitteln, die nicht geschrieben, sondern auf Leinwand in verschiedenen Farben dargestellt ist. Die erste Ausstellung der Künstlerin zeigt einen Querschnitt ihrer bisherigen Arbeit, von den anfänglichen mit kräftigen Farben naturgetreu dargestellten Landschaften bis zu aktuellen Stimmungsbildern.

Gefühle spiegeln sich wider

Petra Rothmund aus Rielasingen-Worblingen und Marina Radig aus Gottmadingen, beide malen ebenfalls, bestätigen beim Betrachten der Werke: „Die Gefühle und Emotionen der Künstlerin widerspiegeln sich in den Bildern. Die Bilder machen nachdenklich und inspirieren.“

Die Ausstellung kann noch bis zum 15. Dezember jeweils am Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr in der Sozialstation Hegau-West am Pfarrer-Adler-Platz in Gottmadingen besichtigt werden.