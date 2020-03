Es ist ein selten gefeierter Anlass: Vor 65 Jahren haben Christel und Erhard Pfeil aus Gottmadingen geheiratet und können in diesem Jahr ihre Eiserne Hochzeit feiern. „Man muss früh anfangen, sonst schafft man das gar nicht“, fügt Erhard Pfeil gleich hinzu: „Wir hatten es so eilig, weil die Tochter unterwegs war.“ 1954 hatten sie sich in Wanne-Eickel kennengelernt, ein Jahr später wurde geheiratet. Zu der Zeit lebten sie in Recklinghausen.

Beide sind in ihrem Leben quer durch die deutschen Lande gezogen. Christel Pfeil kam nach dem Krieg als Vertriebene in den Westen, Erhard Pfeil stammt aus Sachsen-Anhalt. Als Gießereifachmann wechselte er oft die Arbeitsstelle. Stationen waren das Siegerland, wo der Sohn geboren wurde, Schaffhausen, München und die Oberpfalz. „Umzüge haben uns ein Leben lang begleitet“, denkt Christel Pfeil zurück.

Vor sieben Jahren zogen sie nach Gottmadingen

Die berufliche Entscheidung habe sie ihrem Mann überlassen, ihr sei nur wichtig gewesen, wo der Herd und das Bett stehen. „Für uns war es jedes Mal wie Urlaub, es gab immer wieder Neues zu entdecken.“ Mit Wohnungswechseln innerhalb der Orte war es nach Gottmadingen der elfte Umzug. Und das war der heute 84-Jährigen klar: „Ich wollte nur noch ein Mal umziehen.“

In der Oberpfalz wurden sie sesshaft, nach 30 Jahren wollte sie aber in die Nähe der Kinder, die in Schaffhausen und Landsberg leben. Dass sie in Gottmadingen gelandet sind, hat auch mit einem ehemaligen Bekannten in der Oberpfalz zu tun. „Der interessierte sich für unser Haus und wollte es nehmen, wenn wir verkaufen würden“ erzählt Erhard Pfeil. Das gab den Ausschlag, und in Gottmadingen fand sich am schnellsten eine Wohnung. Das soll auch die letzte Bleibe sein, zumal die Tochter in der Nähe wohnt.

Sie wohnen mitten im Ort

Vor sieben Jahren zogen sie nach Gottmadingen und für beide war es die richtige Entscheidung. Erhard Pfeil fährt mit 87 noch Auto, aber er sagt: „Wir wohnen mitten im Ort und können als Selbstversorger alles zu Fuß erreichen.“ Daüber hinaus kennen sie die Gegend aus der Zeit, als sie noch in Schaffhausen lebten.