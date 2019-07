Eine schwer und zwei leicht verletzte Personen sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 8.30 Uhr auf der Kreisstraße 6143 in der Nähe des früheren Zollübergangs Ebringen/Thayngen ereignete. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Ein aus Thayngen kommender Autofahrer war in Richtung Ebringen unterwegs, als er aus bislang nicht geklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur geriet und frontal gegen den Mercedes Sprinter eines entgegenkommenden Mannes prallte, wie die Polizei schildert. Durch den Aufprall wurde die Fahrertüre des Autos derart deformiert, dass die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Gottmadingen den Mann aus seinem Auto befreien musste. Der schwer verletzte Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, während der Sprinter-Fahrer und sein Insasse vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in bislang unbekannter Höhe. Sie mussten jeweils abgeschleppt werden, wie die Polizei erklärt.