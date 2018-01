Gottmadingen Schulneubau und neue Arbeitsplätze: 2017 war ein gutes Jahr für Weichenstellungen

2017 fällte Gottmadingen wichtige Entscheidungen, beispielsweise die zum Neubau der Eichendorff-Schulen. Und die Entscheidung von Constellium zur Erweiterung der Hallen schafft Arbeitsplätze.

Das Großprojekt Eichendorff-Schulen hat in der Gemeinde Gottmadingen auch 2017 die Diskussionen bestimmt. Nach ausführlicher Bürgerbeteiligung mit Workshops im Frühjahr entschied sich der Gemeinderat im September für einen Neubau, der nach dem Entwurf des Büros Hotz aus Freiburg ab Herbst 2018 begonnen werden soll und insgesamt rund 23,5 Millionen Euro kosten wird.

"Der Gemeinderat hat mit seinem 'Wir packen das jetzt an' eine mutige und zukunftsweisende Entscheidung getroffen", sagte Bürgermeister Michael Klinger beim Jahresempfang im Oktober in der Fahr-Kantine. Eine zukunftsfähige Schule sei finanziell zwar ein "harter Brocken" für die Gemeinde, aber eine sinnvolle Investition in die Zukunft und in die Jugend, denn das Wichtigste überhaupt sei es, in die Bildung der nächsten Generation zu investieren. Die Gemeinde hat für dieses Projekt derzeit bis zu 3,5 Millionen Euro neue Schulden eingeplant.

Kurz vor Jahreswechsel beschloss der Gemeinderat nach langen Verhandlungen nicht nur neue Konzessionsverträge für Strom und Gas, sondern auch die Beteiligung an der Netzgesellschaft von Rielasingen-Worblingen in Kooperation mit der Thüga Energienetze. Der Vertrag ist zum 1. Januar in Kraft getreten.

Was lange währt, wird endlich gut – dieses Motto trifft auch auf das endlich verfügbare schnelle Internet in Ebringen zu. Damit hat sich die Hartnäckigkeit der Bürgerinitiative für schnelles Internet (Bisie) ausgezahlt. Das schnelle Internet wurde in Ebringen durch VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line) und Vectoring möglich. Die Thüga Energie GmbH hatte dafür entsprechende Glasfaserleitungen an den Kabelverzweiger gelegt.

Freude herrschte bei Bürgermeister Michael Klinger, als die Firma Constellium im Frühjahr 2017 bekannt gab, dass sie in Gottmadingen eine weitere Halle bauen will. Dort sollen Bauteile für die Elektromobilität gefertigt werden. 65 neue Arbeitsplätze entstehen dadurch. Constellium ist dann mit 625 Beschäftigten der größte Arbeitgeber in Gottmadingen.

Verkehrslärm beklagen die Anwohner an den Ortsdurchfahrten von Randegg und Gottmadingen seit langem. Im Frühjahr 2017 wurde auf diesen Straßen zumindest für die Zeit von 22 bis 6 Uhr ein Tempolimit von 30 Kilometern umgesetzt. Kein Tempo 30 wird es wohl auf der Randegger Straße geben. Hier hatte sich im Frühsommer eine kleine Anwohnerinitiative gegründet und auch selbst Messungen durchgeführt. Das Landratsamt hatte ebenfalls Messungen gemacht, die aber zu diesem Zeitpunkt keine Notwendigkeit für ein Tempolimit ergaben.

Die Spielplätze kamen 2017 auf den Prüfstand. Der Gemeinderat entschied sich dafür, von den elf im Kernort vorhandenen Spielplätzen fünf aufzugeben und in die anderen sechs zu investieren, um sie aufzuwerten. In diesen Prozess waren auch die Bürger in einer Spielplatzwerkstatt eingebunden.

Das Thema Bürgerkriegsflüchtlinge beschäftigte die Gemeinde auch 2017, auch wenn der Zustrom inzwischen abgenommen hat. In der neuen Anschlussunterbringung im Kornblumenweg ist Platz für 50 Menschen. Anfang Dezember 2017 lebten insgesamt 190 Flüchtlinge in Gottmadingen und den Ortsteilen.

Kurz vor den Sommerferien hatte der Gemeinderat beschlossen, eine weitere Flüchtlingsunterkunft in der Hilzinger Straße zu bauen. Deshalb fand im September ein Dorfgespräch statt, wo sich einige Bürger vehement gegen diesen Standort aussprachen. Allerdings möchte die Gemeinde die Flüchtlinge lieber dezentral unterbringen, damit eine Integration besser gelingen kann. Zunächst war ein zweites Gebäude beim Kornblumenweg angedacht gewesen. Nach neuesten Zahlen des Landratsamts könnte es jedoch auch passieren, dass eine zweite Unterkunft an der Hilzinger Straße gar nicht gebaut werden muss. Dies vor allem dann, wenn sich weitere Wohnungen finden, wo Bürgerkriegsflüchtlinge unterkommen können. Im Frühjahr 2018 will der Gemeinderat dieses Projekt nochmals beraten. Wenn es verwirklicht werden sollte, müsste es aufgrund von Fördergeldern bis Ende 2019 fertiggestellt sein.

In der evangelischen Kirchengemeinde gab es nicht nur das 80-jährige Bestehen der Lutherkirche zu feiern. Seit September ist die länger vakante Pfarrerstelle mit Bernd Stockburger auch wieder besetzt. Der Geistliche lebt schon über 14 Jahre in der Gemeinde und war zuvor im Schuldienst tätig.

Was Gottmadingen im Jahr 2018 bewegt