88 Kinder der vier sechsten Klassen der Eichendorff-Realschule Gottmadingen haben eine Woche im Skischullandheim im Ahrntal in Südtirol am Klausberg verbracht. Dies schreibt die Schule in einem Pressetext.

Die Schüler lernten dort Skifahren, erlebten inmitten von Bergen und Schnee eine laut Mitteilung „ganz andere Welt“, konnten viele einmalige und unvergessliche Erfahrungen sammeln und übten sich außerdem in Fertigkeiten wie Rücksichtnahme, Selbstorganisation, Geduld und Toleranz.

Betreuer freuen sich über Fortschritte

Die neun Betreuer Dietmar Raether, Hartmut Raether, Leonie Martersteig, Winfried Herzig, Julia Walz, Kurt Wurmstein, Benno Frommeyer, Marcus Konstanzer und Halina Brutsche waren mit ihren sechsten Klassen in drei komfortablen Häusern mit freundlichen Hauseltern untergebracht und trafen sich jeden Morgen an der Talstation der Skiarena, wo die Skigruppen starteten.

Die Betreuer freuten sich über die schnellen Fortschritte ihrer Schützlinge vom ersten Tag an. Jeden Tag fand eine Neueinteilung in leistungshomogene Gruppen statt, die Skilehrer wechselten untereinander die Gruppen, sodass jeder Schüler viel zum Skifahren kam.

Blick auf 80 Dreitausender

Das Skigebiet Klausberg bietet für Schullandheime perfekte Bedingungen: Drei Gondeln und einige Sessellifte beförderten die Skifahrer von 1000 bis auf 2500 Meter – mit einem Ausblick auf bis zu 150 Berggipfel, darunter über 80 Dreitausender in der Umgebung. Zu den Attraktionen des Skigebiets am Klausberg gehören auch Eisskulpturen und ein Dino-Funpark für angehende Freestyler.

An den Abenden gab es für die Schüler vielfältige Möglichkeiten zur Unterhaltung und Bewegung: Tischtennis, Tischkicker, Gruppen- und Brettspiele. Auf dem Programm standen außerdem eine Modenschau und ein gemeinsamer Filmabend. Zu schätzen wussten die Teilnehmer auch die Freundlichkeit der Südtiroler Gastgeber und deren gute Küche.