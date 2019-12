Beim Versuch, seine Sattelzugmaschine am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Zollstraße einzuparken, fuhr ein 44-Jähriger auf einen abgestellten Laster, meldet die Polizei. Der Laster, in dessen Kabine der Fahrer schlief, wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren Laster geschoben. Beim Unfall entstand ein Schaden von rund 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.