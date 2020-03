Fahrradfahren ist beliebter denn je, es ist gesund, stärkt die körperliche Fitness und schont die Umwelt. Noch dazu macht die Bewegung an der frischen Luft einfach Spaß. Auch müssen sich Radfahrer nicht bei der Parkplatzsuche ärgern. Der Frühling naht und damit die Lust auf ein neues Fahrrad. Diese Lust kann beim Saisonstart von Zweirad Joos Lagerverkauf am kommenden Wochenende in Gottmadingen im Industriepark 301 gestillt werden.

Aktionswochenende

Der Saisonstart mit einer Riesenauswahl an neuen Fahrrädern startet am Freitag, 6. März zu den regulären Öffnungszeiten. Eingeladen sind hierzu alle: Freizeitradler und Radsportler, Familien, Groß und Klein. Am Samstag, 7. März, gibt es eine große Gebrauchtradbörse. Veranstaltet wird diese vom Schülerhort Kindorado aus Gailingen am Hochrhein. Das Kindorado wird auch für das leibliche Wohl der Besucher sorgen. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr werden an diesem Tag gebrauchte Fahrräder angenommen. Ein erfahrener Mitarbeiter von Zweirad Joos wird die Gebrauchträder vor Ort schätzen, um einen fairen Preis zu ermitteln. Besichtigen, Probe fahren und kaufen kann man dann diese gebrauchten Fahrräder in der Zeit von 12 bis 14 Uhr.

Das Aktionswochenende wird komplettiert mit einem Tag der offenen Tür am Sonntag, 8. März, von 12 bis 17 Uhr. Einen Verkauf und eine Beratung wird es an diesem Sonntag nicht geben. Dafür können die Besucher einen Einblick in das riesige Lager und in die Vor- Neuradmontage werfen, wo jährlich über 10¦000 verschiedene Fahrräder montiert werden. Die Besucher dürfen gespannt sein auf die eindrucksvollen Lagerräume im Lagerverkauf. Selten sieht man so viele Tausend Fahrräder aller Art auf einmal. Bei einem kleinen Rundgang durch den Montagebereich und den Lagerraum kann man einen Eindruck davon erhalten, wie der Alltag im Lagerverkauf bei Zweirad Joos in Gottmadingen aussieht.

Click & Collect

Die Auswahl in Gottmadingen ist schier unendlich groß. Mehrere tausend Fahrräder warten hier auf neue Besitzer. Wirklich jeder kann hier das Richtige für sich finden. Dabei ist es auf den ersten Blick gar nicht so einfach, die richtige Auswahl zu treffen. „Unser Click & Collect ist der Markt für die Zukunft“, erklärt Filialleiter Florian Völlkopf. Auf www.fahrradlagerverkauf.com können sich Kunden mit Hilfe hinterlegter Suchfilter von zu Hause rund um die Uhr ihr ganz persönliches Wunschfahrrad aussuchen, es bestellen und in einer Filiale von Zweirad Joos abholen. Die Lagerbestände mit über 10¦000 Fahrrädern in diesem Onlineshop sind immer aktuell. Zweirad Joos verbindet damit die Vorteile des Einkaufens im Internet und dem herkömmlichen Handel. Denn den Service und die persönliche Beratung von Experten erhalten die Kunden vor Ort in der Filiale. Hier wird das Fahrrad dann auch individuell auf den neuen Besitzer eingestellt und die Kunden erhalten eine fachkompetente Einweisung in ihr neues Lieblingsfahrrad. Wird Zubehör benötigt, lässt sich auch dieses direkt vor Ort aussuchen und kaufen.

Beeindruckende Auswahl

Der Fahrradlagerverkauf startet aktuell in die siebte Saison. Gegründet wurde diese Filiale von Zweirad Joos im Jahr 2013 und entwickelte sich seitdem stetig weiter. Um den Kunden eine noch größere Auswahl bieten zu können, wurden die Räumlichkeiten sukzessive erweitert. Heute lässt die beeindruckende Auswahl von einem hübschen Kinderfahrrad bis zum hochwertigen E-Mountainbike keine Wünsche offen. Daneben gibt es Fahrradanhänger und Lastenräder. Abgerundet wird das Sortiment mit einem umfangreichen Zubehörangebot.

Das Team der Firma Zweirad Joos Lagerverkauf Gottmadingen um Florian Völlkopf ist bestens auf das anstehende Aktionswochenende zum Saisonstart vorbereitet und freut sich auf zahlreiche und interessierte Besucher. Vorbeikommen und schauen lohnt sich auf jeden Fall.