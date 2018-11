von SK

Die Singener Lokalredaktion des SÜDKURIER lädt zu einer Gesprächsrunde im Gottmadinger Gasthaus Kranz, Hauptstraße 37, ein. In der Reihe "Der SÜDKURIER gibt einen aus" diskutieren Redaktionsleiter Torsten Lucht und Redakteur Albert Bittlingmaier am Mittwoch, 14. November, ab 18.30 Uhr mit den Teilnehmern über Themen, die in Gottmadingen und den Ortsteilen Randegg, Bietingen und Ebringen aktuell sind. Dabei geht es im Besonderen um die Verkehrsbelastung in den verschiedenen Orten, den Bau der neuen Gottmadinger Schule, die vieldiskutierte Standortfrage eines neuen Gewerbegebietes und andere Belange, welche den Bürgern unter den Nägeln brennen oder sie einfach nur bewegt. Dabei bezahlen wir allen Teilnehmern jeweils ein Freigetränk. Das traditionelle Gasthaus "Kranz" der Familie Stier liegt direkt an der Hauptstraße, auf der teilweise dichter Verkehr wie auf der gesamten Durchgangsstraße des Dorfes herrscht. Wir sind auch für Anregungen offen. Mit von der Partie ist auch Fotografin Sabine Tesche. Der SÜDKURIER wird über die Veranstaltung im Lokalteil umfangreich berichten und gegebenenfalls einzelne Themen noch gesondert aufgreifen. (bit) Bild: Albert Bittlingmaier

