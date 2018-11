Dichter, lauter und schneller Verkehr – das versetzt viele Gottmadinger in Rage. Die Diskussion verläuft bei der Aktion "Der SÜDKURIER gibt einen aus" im Gottmadinger Gasthaus "Kranz" moderater als in Rielasingen, wo hitzig über die starke Verkehrsbelastung debattiert wurde. Es entwickelt sich eine muntere Gesprächsrunde, an der knapp 25 Teilnehmer mitmischen. Der Leiter der Singener Lokalredaktion, Torsten Lucht, moderiert zielgerichtet und bohrt genauso wie Redakteur Albert Bittlingmaier nach. Es gibt in Gottmadingen dominante Themen, wie den geplanten Neubau der Schule. Verhältnisse im Straßen- und Schienenverkehr treffen aber den Nerv vieler Bürger, obwohl sie ihren Wohnort schätzen. Die Gemeinde könne bei den Verkehrsproblem wegen fehlender Zuständigkeiten, die bei übergeordneten Behörden liegen, nur bedingt eingreifen, wie anwesende Gemeinderäte einräumen. "Ich bin vor vier Jahren von Konstanz nach Gottmadingen gezogen. Die Struktur und die Lage mit einer super Verkehrsanbindung passen für mich und meine Partnerin. Der dichte und laute Durchgangsverkehr ist für uns aber ein großes Ärgernis", erklärt Lars Müller. Er berichtet über ohrenbetäubend knatternde Auto-Auspuffe und dröhnende Motorräder. Dies werde von der Polizei und Behörden ignoriert. "Ich kenne Städte, die gezielt gegen solche Missstände vorgehen", schildert die Buchautorin Ulrike Blatter. "Auch in der Hilzinger Straße wird oft viel zu schnell gefahren", berichtet Peter Waldschütz und erfährt Zustimmung von zwei weiteren Anliegern. Einen Blitzer aufstellen, das Tempo-Messgerät auswerten und es veröffentlichen, so lauten Forderungen.

"Fahrradfahren ist in Gottmadingen teilweise lebensgefährlich. So sind die Menschen gezwungen, das Auto zu nutzen, und es entsteht noch mehr Verkehr", erklärt CDU-Ratssprecher Bernd Schöffling. Als großes Problem erachtet es die Runde, dass Laster aus Richtung Bietinger Zoll durch Gottmadingen zu fahren statt auf der Autobahn, um nach Singen zu kommen. Schon lange habe er und andere Gottmadinger gefordert, dass nach dem Zoll die Kennzeichnung "Transit Singen" ausgeschildert werde, das müsse endlich geschehen. Und die Maut-Abgabe sollte in diesem kurzen Autobahn-Bereich neu geregelt werden, fordert Peter Waldschütz.

"Es gibt in der Region ein gutes Schienennetz. Ärgerlich ist, dass viele Züge Verspätung haben", stell Andrey Blatter fest. "Gerade die junge Leute müssten sich mehr öffentlich wehren", fordert der 19-Jährige. "In ihren Auswertungen berücksichtigt die Bahn nicht die zahllosen Verspätungen unter sechs Minuten", berichtet die Gemeinderätin Lara Stier. "Die Zug-Verspätungen auf der Strecke Basel – Ulm sind eine Katastrophe. Sie legen auch die Anschluss-Züge lahm", betont Vera Federle. "Dass der Bahnsteg-Aufzug oft stockt, ist eine Katastrophe. Menschen sind immer wieder eingeschlossen. Und der Notruf ist kompliziert zu bedienen", schildert Andreas Schrödl. "Im Seniorenrat ist der Verkehr ein großes Thema, auch die öffentlichen Verbindungen", so Walter Benz, Vorsitzender des Gremiums. Innerhalb einer neuen Nachbarschaftshilfe soll ein Fahrdienst eingerichtet werden, der aber von den Nutzern bezahlt werden müsse. Großer Frust herrscht, dass bei der Deutschen Bahn Ansprechpartner fehlen. Gemeinsam gegen die Verkehrsprobleme aufstehen, wie durch Initiativen, so lautet ein Fazit. Wir werden noch auf weitere Diskussionsthemen gesondert eingehen.

Gottmadingen Großes Ringen in Gottmadingen Das könnte Sie auch interessieren

Die Aktion In der Aktionsreihe "Der SÜDKURIER gibt einen aus" besucht die Singener Lokalredaktion regelmäßig Örtlichkeiten in Hegauer Städten und Gemeinden, um mit den Bürgern über Themen zu diskutieren, die sie bewegen. Außerdem nehmen wir gerne Anregungen auf. Wir spendieren den Teilnehmern der Gesprächsrunde Freigetränke.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein